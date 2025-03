Fiat Pulse Abarth: ecco come cambierà nel 2026

Fiat Pulse Abarth 2026 è stata avvistata in Brasile in versione prototipo camuffato da Autos Segredos. Il SUV manterrà la parte anteriore del SUV Coupé, ricevendo una nuova griglia concava che per certi versi ricorda quella di modelli di Maserati. Nella gamma attuale, la Fastback presenta un paraurti comune a tutte le versioni, mentre nella versione Abarth riceve una griglia esclusiva, condivisa con la Pulse. Il cambiamento estetico riguarda le griglie e tutte le versioni del SUV Coupé e Pulse saranno identiche.

Primo avvistamento per la nuova Fiat Pulse Abarth in Brasile

Autos Segredos ha recentemente rivelato alcune interessanti novità riguardanti il design della Fiat Pulse Abarth 2026. Le prese d’aria presenti sul paraurti anteriore, come quelle della versione attuale, verranno mantenute anche nel nuovo modello, con la modifica che interesserà solo la griglia principale e la presa d’aria inferiore. Questi ultimi elementi saranno caratterizzati da una forma concava e da linee verticali, conferendo alla vettura un aspetto più aggressivo e sportivo.

Per quanto riguarda il lato della carrozzeria, la Fiat Pulse Abarth 2026 avrà nuovi cerchi da 18″, già visibili nel prototipo, equipaggiati con pneumatici 215/45 R18, che contribuiscono a dare un look più dinamico e deciso alla vettura. Passando alla parte posteriore, nonostante la forte mimetizzazione del prototipo, si può osservare che il paraurti della versione sportiva rimane invariato rispetto a quello della versione attuale.

Anche i gruppi ottici posteriori sembrano mantenere la stessa forma, anche se potrebbero subire un aggiornamento estetico con una nuova grafica, nel caso dovessero cambiare. Infine, il prototipo mostrato non presentava il tettuccio apribile, suggerendo che potrebbe non essere una caratteristica inclusa nel nuovo modello, almeno per la versione osservata.

All’interno, la nuova Fiat Pulse Abarth manterrà le stesse linee attuali; la mimetizzazione sul cruscotto e sui rivestimenti delle portiere potrebbe indicare una maggiore copertura di materiali morbidi. L’unica modifica estetica riguarda i nuovi sedili anteriori, che mantengono la stessa forma attuale ma con nuovi rivestimenti, con la scritta Abarth in evidenza sugli schienali e uno scorpione stampato sul rivestimento.

La Fiat Pulse Abarth 2026 Turbo 270 manterrà il motore 1.3 Turbo Flex da 185 CV di potenza con etanolo e 180 con benzina, mantenendo i 27,5 kgfm di coppia comuni ad entrambi i carburanti. È collegato al cambio automatico a sei marce.