Fiat Pulse: in un video le prime immagini del restyling

Nei giorni scorsi, in Brasile, è stata avvistata la Fiat Fastback 2026, anticipando il suo restyling. Ora, anche la nuova Fiat Pulse 2026 è stata sorpresa su strada, confermando che anch’essa subirà il suo primo aggiornamento. Entrambi i modelli rinnovati debutteranno ufficialmente nella seconda metà di quest’anno, portando diverse novità stilistiche e tecniche.

In un video proveniente dal brasile prime immagini di Fiat Pulse restyling

Per quanto riguarda la Fiat Pulse 2026, le immagini spia rivelano un nuovo paraurti anteriore ridisegnato, con una griglia principale e inferiore dal look aggiornato. Sebbene il design della griglia principale non sia identico a quello della Fastback 2026 recentemente fotografata da Autos Segredos, si prevede che entrambi i SUV adotteranno uno stile unificato per i paraurti. In particolare, la presa d’aria inferiore della Pulse sarà la stessa della Fastback, conferendo ai due modelli un’identità visiva coerente e riconoscibile.

Le immagini spia della Fiat Pulse 2026 rivelano interessanti dettagli sul restyling in arrivo. La griglia frontale presenterà un design caratterizzato da elementi disposti sia orizzontalmente che verticalmente, donando un aspetto più dinamico e moderno. Tuttavia, a differenza della Fastback 2026, la griglia della Pulse non avrà una conformazione concava, mantenendo invece una struttura più lineare.

Un altro elemento distintivo riguarderà la versione Abarth del modello, che adotterà la stessa griglia delle altre varianti, senza differenze significative nel frontale. Osservando il profilo laterale, il prototipo catturato dai nostri giornalisti sfoggiava nuovi cerchi in lega abbinati a pneumatici 195/60 R16. Questa configurazione suggerisce che il veicolo fotografato potrebbe appartenere alla versione Drive, ma è probabile che anche le altre varianti della Pulse rinnovata offrano nuovi design per i cerchi.

Per quanto riguarda gli interni, non è stato possibile catturare immagini dettagliate, ma il sistema multimediale era nascosto sotto una copertura, suggerendo che potrebbe essere lo stesso utilizzato nella gamma Jeep, conferendo maggiore tecnologia e connettività al modello aggiornato.

La Fiat Pulse del 2026 manterrà il motore 1.3 Firefly nella versione base Drive, che ha mantenuto la potenza di 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina. La coppia rispetto al motore che equipaggia i modelli Fiat è stata ridotta di 0,1 kgfm, arrivando a 13,6 kgfm con etanolo e 13,1 kgfm con benzina. Ora è abbinato solo al cambio CVT. Le versioni Audace e Impetus saranno vendute solo con il sistema T200 Hybrid composto dal motore 1.0 Turbo 200 Flex con potenze di 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, mentre la coppia è di 20,4 kgfm indipendentemente dal carburante con il cambio CVT che simula sette marce.

La Fiat Pulse Abarth Turbo 270 2026 continuerà con il motore 1.3 Turbo Flex con potenze di 185 CV con etanolo e 180 con benzina. La coppia rimane a 27,5 kgfm, indipendentemente dal carburante. Il cambio è automatico AT6. Qui vi mostriamo il video spia di Autos Segredos che mostra il prototipo del modello.