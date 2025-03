Jeep Gladiator e Wrangler: nuovo audace colore per i due iconici modelli

Jeep presenterà per la prima volta la sua audace vernice esterna verde Mojito! sulla Jeep Gladiator, il pick-up di medie dimensioni più capace al mondo. Questo colore vibrante torna anche nell’iconica gamma di Jeep Wrangler per la prima volta in sette anni. “In Jeep, creiamo veicoli che rappresentano una dichiarazione audace”, ha affermato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “La Jeep Gladiator e la Wrangler incarnano questa filosofia: sono progettate per gli amanti del brivido, gli avventurieri e coloro che osano attirare l’attenzione con colori straordinari come il Mojito!”

Mojito!, l’audace tonalità di verde, è disponibile per la prima volta sul pick-up Jeep Gladiator e torna anche in Wrangler

Mojito! torna anche nella tavolozza dei colori del 4×4 più riconoscibile al mondo, la Jeep Wrangler, per il 2025. Il colore ha debuttato originariamente sulla Wrangler per l’anno modello 2018. Mojito! è solo l’ultimo di una serie di colori audaci o in edizione limitata del marchio Jeep negli ultimi anni, tra cui l’arancione Punk ‘n Metallic, il giallo High Velocity, il rosa Tuscadero e il nuovo ’41 ispirato al militare verde oliva per il 2025.

Disponibile per l’ordine ora su tutti i modelli Jeep Gladiator 2025 e sulla maggior parte dei modelli Jeep Wrangler 2025, Mojito ha un prezzo consigliato di $ 595 negli Stati Uniti. I fratelli Wrangler e Gladiator sono orgogliosamente prodotti presso il Toledo Assembly Complex in Ohio, USA. Per maggiori informazioni, i consumatori possono visitare Jeep.com.

Jeep Gladiator è progettato da zero per essere il pickup Jeep più capace di fuoristrada di sempre, basandosi su una ricca tradizione di pick-up Jeep resistenti e affidabili con una combinazione ineguagliabile di robusta utilità, autentico design Jeep, libertà all’aria aperta, funzionalità intelligente e versatilità. Disponibile nei modelli Sport, Sport S, Willys, Trail Rated Rubicon e l’unico modello Desert Rated del marchio, Mojave, Jeep Gladiator è dotato di un motore Pentastar V-6 da 3,6 litri di serie, con potenza nominale di 285 cavalli e un versatile cassone di carico. La Jeep Gladiator 2025 offre capacità ineguagliabili con un traino massimo 4×4 insuperabile fino a 7.700 libbre e il miglior carico utile della categoria fino a 1.725 libbre.

Supportata da oltre 80 anni di esperienza ingegneristica 4×4, la Jeep Wrangler 2025 è il veicolo più riconoscibile e capace del pianeta. Jeep Wrangler si basa sull’obiettivo del marchio di offrire libertà di scelta, offrendo una combinazione ineguagliabile di capacità off-road leader, design iconico Jeep, libertà open-air, propulsori avanzati e interni raffinati, nonché una serie di innovative funzionalità di sicurezza e tecnologia avanzata, tra cui l’ibrido plug-in esclusivo della categoria Wrangler 4xe, il PHEV più venduto in America per quattro anni consecutivi.