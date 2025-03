Peugeot: tecnologia e connettività elementi di valore per le generazioni più giovani

La ricerca di Peugeot UK ha svelato sorprendenti differenze generazionali in ciò che i conducenti apprezzano di più in un’auto. Il sondaggio, che ha incluso 2.000 intervistati di cinque generazioni, evidenzia una chiara tendenza: le funzionalità basate sulla tecnologia come la connettività in auto, le capacità autonome e il design eco-compatibile sono ora le massime priorità per la Gen-Z e i Millennial.

Peugeot: le funzionalità basate sulla tecnologia sono ora le massime priorità per la Gen-Z e i Millennial

Le funzionalità di connettività sono state valutate in modo più elevato dalle generazioni più giovani, con il 38% e il 42% della Gen-Z e dei Millennial che hanno valutato le funzionalità di connettività rispetto al 10% e al 3% dei Boomer e della Silent Generation. Tuttavia, il 18% della Silent Generation ha affermato di preferire utilizzare i comandi vocali per controllare le funzionalità in auto, secondo solo alla Gen-Z.

La ricerca ha anche scoperto che la Gen-Z pone maggiore enfasi sulla tecnologia, con il 31% che la cita come una delle principali considerazioni quando acquista un nuovo veicolo, rispetto a solo il 10% dei Boomer. Anche il design è stato una delle principali considerazioni per il 27% della Gen-Z, rispetto al 12% dei Boomer. Oltre alla tecnologia e al design, il 25% della Gen-Z ha affermato che l’impatto ambientale e le credenziali di sostenibilità erano le caratteristiche che apprezzavano di più in un’auto, più di qualsiasi altra generazione.

La tecnologia è stata importante per tutte le generazioni in qualche modo, con i sistemi di navigazione come l’unica caratteristica di cui le persone di tutte le età non potevano fare a meno nel loro veicolo, con il 45% della generazione dei Boomer che affermava che non avrebbe voluto guidare senza la navigazione satellitare. Il sistema di infotainment i-Connect Advanced di Peugeot include la navigazione connessa TomTom, che fornisce una funzione EV Routing per pianificare il viaggio più efficiente, massimizzare l’autonomia dell’auto e facilitare la ricarica.

L’assistenza intelligente AI è stata identificata dal 24% dei conducenti come una caratteristica che vorrebbero vedere nelle auto del futuro, percentuale che sale al 46% tra la Gen-Z e al 37% tra i Millennial. ChatGPT è già disponibile su tutti i modelli di ultima generazione di PEUGEOT ed è completamente integrato nel riconoscimento vocale naturale dell’i-Cockpit®, trasformando i viaggi dei conducenti consentendo l’interazione con il sistema di infotainment senza tocco, assicurando che i conducenti possano tenere gli occhi sulla strada e le mani sul volante.

Alla domanda sulle capacità di guida autonoma dei veicoli futuri, il 62% della Gen-Z ha concordato che le auto dovrebbero avere capacità di guida completamente autonome rispetto a solo il 24% dei Boomer. Le nuove E-3008 ed E-5008 sono disponibili con funzionalità di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui Active Cruise Control con Stop & Go, Lane Positioning Assist, Semi-Automatic Lane Change e Recommended Speed ​​Adaptation.

È interessante notare che il 74% della generazione silenziosa ha affermato che la sostenibilità è stata importante nella scelta di acquisto di una nuova auto, una percentuale più alta sia dei Boomer che della generazione X. Con il 75% della generazione Z che ritiene importante che la loro prossima auto sia elettrica o ibrida, sia le generazioni più giovani che quelle più anziane danno valore alla sostenibilità nelle loro scelte di auto future. Peugeot è leader nell’elettrificazione, offrendo la gamma di veicoli elettrici più ampia di qualsiasi marchio europeo mainstream con una versione completamente elettrica di ogni modello.

In tutte le generazioni, l’autonomia della batteria più lunga è stata evidenziata come una caratteristica che vorrebbero vedere nelle auto future. La casa del Leone offre le migliori autonomie elettriche nel mercato dei SUV con le versioni E-3008 ed E-5008 Long Range che hanno autonomie elettriche rispettivamente di 435 miglia e 415 miglia (ciclo combinato WLTP).

Nicola Dobson, amministratore delegato di Peugeot UK, ha affermato: “Con la tecnologia che sta diventando sempre più importante per i conducenti più giovani, la nostra azienda è orgogliosa di essere un marchio tecnologicamente avanzato. Offriamo già la più ampia gamma di veicoli elettrici di qualsiasi altro marchio europeo tradizionale e i nostri modelli sono disponibili con una serie di funzionalità innovative come Panoramic i-Cockpit, integrazione ChatGPT e autonomia elettrica leader della categoria. Ci impegniamo a sviluppare veicoli che soddisfino le aspettative dei conducenti moderni e rafforzino la nostra posizione di leader sia nella tecnologia che nell’elettrificazione”.

Le E-3008 e E-5008 completamente elettriche di Peugeot, lanciate di recente nel Regno Unito, esemplificano lo spirito innovativo del marchio, offrendo caratteristiche che soddisfano gli automobilisti orientati alla tecnologia. L’innovativo Panoramic i-Cockpit offre un’esperienza high-tech con un display panoramico curvo da 21 pollici che integra sia l’head-up display che il touchscreen centrale in un unico sistema intuitivo. Gli ultimi modelli della casa del leone sono inoltre dotati del sistema di infotainment i-Connect Advanced, che supporta la tecnologia MirrorScreen wireless per Apple CarPlay™ e Android Auto, nonché aggiornamenti delle mappe over-the-air.