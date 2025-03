In arrivo (nel Regno Unito) una variante van economica della Citroën ë-C3

Il costruttore francese del Double Chevron spera di ravvivare il comparto dei van di piccole dimensioni derivanti da veicoli molto apprezzati, guardando anche alla sostenibilità. È sicuramente questo il caso della Citroën ë-C3, ovvero la variante elettrica della nuova generazione della C3 del costruttore francese, che presto otterrà una variante van. Si tratta di una versione che per il momento debutterà nel Regno Unito, già a partire dal prossimo mese di aprile, posizionandosi in un contesto di modelli entry level con un prezzo di partenza nell’ordine delle 15.000 sterline, pari attualmente a poco meno di 18.000 euro; rientrerà nella categoria N1 dei veicoli commerciali, furgoni e pick-up, al di sotto delle 3,5 tonnellate.

In relazione ad esempio alla Dacia Spring Cargo avrà a disposizione un prezzo di approdo alla gamma simile, ma la Citroën ë-C3, nella prossima variante van, beneficerà di valori di autonomia superiori. Sarà infatti basata sulla variante che mette a disposizione una batteria di capacità maggiore, ovvero quella da 44 kWh, capace di spingere la Citroën ë-C3 da 322 chilometri di autonomia percorribile con una singola ricarica con tecnologia di ricarica a 100 kW e propulsore da 113 cavalli di potenza.

Nel Regno Unito una variante van della Citroën ë-C3 dovrebbe introdursi all’interno di un comparto molto in voga

Secondo il CEO di Citroën UK, Greg Taylor, il costruttore si attende che la Citroën ë-C3 in variante van possa rientrare all’interno “di una nicchia di mercato” nel suo comparto di riferimento in Regno Unito, come ammesso agli inglesi di Autocar. La volontà del costruttore sarebbe quella di “rinvigorire il Segmento iniziando proprio dalla ë-C3”, ha aggiunto ancora Taylor; la variante van della Citroën ë-C3 sarà progettata per le consegne relative a spostamenti sulla breve distanza, nonché per tutti quegli impieghi che non necessitano di avere a disposizione un furgone di più grandi dimensioni. In tal senso può fornire qualcosa che il mercato, attualmente, non pone in essere almeno in Regno Unito. La ë-C3 van avrà i sedili posteriori e i relativi punti delle cinture di sicurezza rimossi oltre che una paratia a maglie installata fra la parte anteriore e quella posteriore. Avrà allora a disposizione fino a 1,3 metri quadrati di spazio di carico, con il resto delle caratteristiche derivanti dalla Citroën ë-C3 “tradizionale” su cui si basa, inclusi i sedili anteriori dotati di configurazione Advanced Comfort e le sospensioni dedicate.

Il progetto fa parte di una spinta più ampia da parte di Citroën per lanciare una gamma di veicoli elettrici dai prezzi accessibili. Citroën sta anche sviluppando una garanzia di otto anni da estendere a tutta la sua gamma di modelli, cosa che il costruttore vede come un modo per mantenere costante l’assistenza post-vendita e l’assistenza all’interno della sua rete ovvero per rimanere in contatto più a lungo con gli acquirenti di veicoli nuovi e con chi acquista modelli a marchio Citroën usati.