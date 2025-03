Fiat Grande Panda e Citroen e-C3 saranno ancora più economiche: distruggeranno il mercato?

La Citroën e-C3 e la Fiat Grande Panda rappresentano un chiaro segnale che le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili. Sebbene il loro prezzo resti superiore rispetto alle varianti con motore termico, il divario di costo si sta riducendo, rendendo la mobilità elettrica un’opzione più concreta per un numero crescente di automobilisti.

Con versioni elettriche ancora più economiche Fiat Grande Panda e Citroen e-C3 potrebbero vendere tantissimo

Rispetto a qualche anno fa, quando i veicoli elettrici erano considerati una scelta esclusiva e costosa, oggi il mercato offre alternative più abbordabili, dimostrando che l’innovazione tecnologica e le economie di scala stanno progressivamente abbassando i prezzi, favorendo una transizione più ampia verso una mobilità sostenibile.

Fiat Grande Panda e Citroen e-C3 hanno un prezzo di partenza molto interessante con l’auto francese che in Italia parte da 23.900 euro mentre la Fiat Grande Panda da 24.900 euro. Questo ovviamente al netto di promozioni varie e incentivi.

Come vi abbiamo già svelato nelle scorse settimane, tuttavia, in futuro le auto prodotte sulla piattaforma Smart Car, come la Citroen e-C3 e la Fiat Grande Panda, dovrebbero essere ancora più convenienti da acquistare grazie all’installazione di una batteria più piccola. Secondo le informazioni ottenute dal portale francese L’Argus, Stellantis ha chiesto a BYD di fornire batterie da 30-35 kWh per le auto elettriche del segmento B. L’autonomia dei modelli esistenti sarà ridotta a 200-250 km secondo il ciclo WLTP, ma i clienti potranno acquistare i veicoli a prezzi più accessibili.

Attualmente, la Fiat Grande Panda e la Citroën e-C3 utilizzano lo stesso motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh che consente loro di percorrere 320 km con una sola carica. I veicoli dotati di batterie di capacità inferiore saranno destinati ai clienti che percorrono principalmente brevi distanze in città e allo stesso tempo desiderano spendere il meno possibile per un’auto elettrica. A quanto pare queste versioni potrebbero avere un prezzo addirittura al di sotto dei 20 mila euro divenendo in pratica due delle auto elettriche più economiche in assoluto. In tanti prevedono dunque che le due auto conquisteranno grosse quote di mercato per i due brand di Stellantis distruggendo di fatto il mercato.