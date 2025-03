Alfa Romeo: sarà questo il design della prossima super car del Biscione?

Alfa Romeo in questo momento è impegnata con il lanci delle nuove Stelvio e Giulia che saranno presentate rispettivamente nel 2025 e nel 2026 ma la cui commercializzazione potrebbe avvenire in ritardo rispettivamente nel 2026 e nel 2027 secondo le ultime voci circolate parzialmente confermate dal CEO Santo Ficili. Nel frattempo il brand premium di Stellantis pensa anche ad infoltire la gamma di super car in edizione limitata del suo programma Bottega con il secondo modello che dovrebbe affiancare la nuova 33 Stradale.

Ecco come potrebbe apparire il design della seconda super car Alfa Romeo del programma Bottega

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato i brevetti di una presunta futura super car di Alfa Romeo. Sulla base di questi brevetti nelle scorse ore il sito francese Auto-moto ha realizzato un render che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa seconda super car in edizione limitata del programma Bottega che arriverebbe nei prossimi anni come secondo modello dopo la nuova 33 Stradale. La vettura presenta evidenti somiglianze con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il che suggerisce che il progetto possa effettivamente essere frutto del lavoro del designer spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos, il quale potrebbe essere confermato come responsabile del design di questo nuovo modello.

Tuttavia, mentre il suo design ricorda un’auto leggendaria e esclusiva, la futura supercar non sembra destinata a essere un esemplare tanto raro e inaccessibile come il modello storico da cui prende ispirazione. Infatti, il prezzo iniziale della vettura dovrebbe essere sensibilmente più contenuto, con l’obiettivo di rendere il modello accessibile a una fascia di mercato più ampia. Inoltre, la produzione dovrebbe essere su larga scala, con numeri di unità significativamente superiori a quelli della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, rendendola una proposta meno esclusiva ma comunque entusiasta per molti appassionati del marchio. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.