Sfuggiti i brevetti di una inedita supercar Alfa Romeo?

C’è qualcosa di insolito in alcune immagini di brevetto chiaramente ispirate all’Alfa Romeo 33 Stradale attuale che Stellantis ha depositato. I richiami alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale risultano sicuramente importanti, sia all’esterno che all’interno, quindi le ipotesi al momento non possono che essere queste: queste immagini di brevetto potrebbero essere relative ad alcuni bozzetti preparatori del design finale della nuova 33 stradale, potrebbero essere relativi a una variante meno esasperata da produrre in serie oppure la prossima supercar già annunciata del programma Bottega.

D’altronde il Costruttore del Biscione aveva annunciato già nel 2023, con la presentazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, un programma che avrebbe dato vita a nuovi modelli. Tutti in grado di riportare in auge le forme di modelli iconici del marchio, destinati a clienti facoltosi in grado di spendere qualche milione di euro per un pezzo prodotti in pochi esemplari numerati.

I brevetti mostrano una supercar chiaramente ispirata alle forme dell’Alfa Romeo 33 Stradale

Le immagini dei brevetti pubblicate vedono una supercar che si ispira fortemente al design dell’Alfa Romeo 33 Stradale. Ogni elemento sembra rifarsi fortemente al design che conosciamo già, a cominciare dai fari anteriori, passando per quelli posteriori. Si nota poi un approccio simile anche nei tagli sul cofano anteriore e sulla risoluzione stilistica del lunotto del portellone posteriore così come per ciò che riguarda i fanali tondi, le aperture ai lati delle portiere; diverso è invece il trattamento dell’elemento verticale posteriore, qui più squadrato in luogo di quello ad andamento triangolare visto sull’Alfa Romeo 33 Stradale.

Difficilmente si può ipotizzare quindi una nuova supercar del programma Bottega, visto che le prime indiscrezioni tracciavano un possibile ritorno stilistico di derivazione Montreal; condizione che qui non riscontriamo sicuramente. La verità è che tali brevetti sono stati depositati quasi a fine 2022, un anno prima che la 33 Stradale venisse presentata in grande stile. Si tratta quindi, con ampie probabilità, di uno studio stilistico primordiale che non ha mai visto la luce. Meglio così o meglio l’Alfa Romeo 33 Stradale come la conosciamo oggi?