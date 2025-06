Nuova Alfa Romeo GTV: dubbi su che tipo di design avrà

Di una nuova Alfa Romeo GTV si parla spesso quando si pensa alle future auto della casa automobilistica del biscione. Al momento le uniche certezze sono le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e Tonale che dovrebbero arrivare da qui al 2028 non si sa più bene in quale ordine. Infatti se fino a pochi giorni fa si pensava potesse essere proprio questo l’ordine di debutto, recenti indiscrezioni fanno pensare che Stelvio possa arrivare dopo Giulia e forse anche Tonale ma comunque al momento sono solo voci non confermate.

Nuova Alfa Romeo GTV: il nome potrebbe tornare ma non si sa ancora per quale futuro modello

Tornando ad una nuova Alfa Romeo GTV si parla spesso del suo ritorno ma la verità è che al momento notizie certe non ve ne sono. Non si sa se alla fine il biscione utilizzerà questo nome per uno dei futuri modelli inediti che saranno lanciati dopo i tre appena nominati dal 2028 in poi. Qualcuno ipotizza che questo nome possa essere utilizzato per la futura Segmento E, soprannominata E-Jet, che come sappiamo non sarà un SUV ma nemmeno una vera e propria berlina. Qualcuno ha ipotizzato uno stile tipo Ferrari Purosangue ma la verità è che nessuno sa come sarà questa vettura di cui sappiamo solo che sarà qualcosa di mai visto secondo quanto dichiarato lo scorso anno dall’ex CEO di Alfa Romeo Imparato.

Altri però pensano che alla fine una nuova Alfa Romeo GTV possa tornare ma in altra veste. C’è chi pensa ad una futura berlina coupè e chi invece ipotizza anche qualche altro tipo di veicolo. Al momento l’unica certezza che si ha in proposito e che per le future auto che arriveranno il biscione vuole usare nomi che fanno parte della sua tradizione. Quindi GTV, Alfetta, Brera e Giulietta potrebbero tornare anche se forse in vesti diverse da quelle del passato.

nuova alfa romeo gtv

Qui nel frattempo vi mostriamo due render di Ale Masera e Avarvarii che in passato hanno immaginato così il futuro e per il momento solo ipotetico modello. Purtroppo temiamo che se tornerà questa vettura avrà uno stile molto diverso da quello mostrato in questi render ma speriamo di sbagliare.