Chrysler: a giugno compirà 100 anni ma in America si interrogano sul suo futuro

Chrysler è uno dei marchi di auto più famosi nel mondo. Il prossimo 6 giugno il brand che fa parte del gruppo Stellantis compirà 100 anni. Nonostante ciò negli USA si interrogano sul suo futuro dato che per il momento Stellantis non sembra puntare più di tanto su questa casa automobilistica come dimostra il fatto che attualmente un solo modello è presente nella sua gamma: il minivan Pacifica.

Ancora dense nubi sul futuro di Chrysler che a giugno compirà 100 anni

Per il futuro inizialmente era stato detto che Chrysler sarebbe diventato solo elettrico già entro il 2028 divenendo uno dei primi brand di Stellantis a fare il grande passo. Ma il rallentamento nella diffusione delle auto elettriche potrebbe aver scombinato i piani di Stellantis che ha già fatto marcia indietro con altri marchi come Alfa Romeo che continuerà a vendere auto con motore termico anche nei prossimi anni. Al momento però di Chrysler non si sa ancora cosa accadrà.

A gennaio abbiamo saputo che il prossimo crossover della Chrysler, nome in codice C6X , è stato messo in attesa. Il ritardo è stato presumibilmente dovuto al fatto che Stellantis ha riconsiderato la strategia del gruppo propulsore del veicolo. Una situazione simile si è verificata con la Jeep Compass di prossima generazione (J4U), destinata a essere costruita presso Brampton Assembly. La C6X, prevista per il 2026, sarà un crossover a cinque passeggeri che utilizzerà la piattaforma STLA Large, un’architettura modulare progettata per supportare vari gruppi propulsori, tra cui opzioni ICE, ibride ed EV.

La CEO di Chrysler Christine Feuell è stata messa sotto esame per la mancanza di una chiara direzione riguardo al futuro del marchio. Di recente, le è stato anche assegnato il ruolo di Head of Alfa Romeo North America, dove ha discusso apertamente della strategia in evoluzione del marchio italiano. Tuttavia, è rimasta relativamente silenziosa riguardo ai piani a lungo termine di Chrysler. L’unico aggiornamento confermato è un mid-cycle refresh (MCA) per la Pacifica nel 2026, che dovrebbe apportare piccole modifiche di stile e nuove funzionalità tecnologiche.

Feuell ha annunciato che Chrysler ha intenzione di sviluppare un veicolo ispirato al concept Halcyon, che probabilmente evolverà in una nuova berlina basata sulla piattaforma STLA Large. Questo modello potrebbe rappresentare un successore moderno della Chrysler 300, combinando elementi di design futuristici con un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Nonostante le previsioni ottimistiche, Chrysler non ha ancora fornito informazioni dettagliate sulla tempistica di sviluppo di questo nuovo modello.

Con l’avvicinarsi del 100° anniversario di Chrysler, molti si aspettano che il marchio faccia presto un annuncio significativo. Resta da vedere se confermerà la strategia EV-only o se opterà per un mix di propulsori. Tuttavia, una cosa è certa: la casa americana ha urgente bisogno di un piano chiaro e definitivo per il futuro, da attuare il più rapidamente possibile.