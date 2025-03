Ferrari 296 VS ed Elettrica: proseguono i test su strada | Video

Nei pressi degli stabilimenti Ferrari, come è ovvio, le “rosse” scorrono a ritmo continuo. Anche per questo il luogo è frequentato da molti appassionati, in cerca di un rapporto ravvicinato coi modelli più recenti e con quelli che devono ancora essere presentati. Un video pubblicato nelle scorse ore da Varryx su YouTube dà una buona rappresentazione di questi flussi continui di gioielli a quattro ruote, che lasciano a bocca aperta.

Il filmato consente, in un certo senso, di fare il punto della situazione, davanti alle strutture aziendali del marchio più celebre del pianeta. Nei suoi fotogrammi scorrono tante opere del “cavallino rampante”, compresi un paio di prototipi, usati per lo sviluppo e la messa a punto di Ferrari di prossima uscita. Si tratta della Ferrari 296 VS (ma non ci conosce ancora il nome definitivo) e della vettura elettrica attesa al debutto nel mese di ottobre.

L’interesse maggiore (per non dire esclusivo) degli appassionati va, naturalmente, alla prima delle due, che troverà spazio nel listino del costruttore emiliano come variante hardcore della berlinetta a motore posteriore centrale di accesso alla gamma. VS è l’acronimo di Versione Speciale, ma come dicevamo non si hanno notizie sulla sigla ufficiale scelta dal management per identificare questo modello. Il video offre pure qualche immagine del muletto della Ferrari F244 EV, prima “rossa” alla spina.

Screen shot da video Varryx

Insieme alle due auto prima menzionate, nel video sono immortalate tante altre opere del marchio, con diverse Daytona SP3, SF90 XX Stradale, 12Cilindri, 296 GTB, GTS, Roma Spider e Purosangue, alcune con specifiche davvero molto interessanti. Niente male, vero?

Ricordiamo che Ferrari svelerà 6 auto nel 2025: la più emozionate sarà ispirata alla F40. Stiamo parlando di un nuovo modello della Serie Icona, che dovrebbe rendere un tributo speciale alla mitica GT emiliana, in cima ai sogni di ogni appassionato. Al momento viene identificata come SP4. Questa sarà la “rossa” più adrenalinica e coinvolgente del gruppo, che comprende la SF90 M (erede della SF90 Stradale), la Roma di nuova generazione e la Ferrari Purosangue H (con cuore ibrido forse a 6 cilindri biturbo, al posto del tradizionale V12).

Poi ci saranno le due auto immortalate nel video: la Ferrari Elettrica e la 296 VS. La seconda punta ad ergersi a fiore all’occhiello prestazionale della serie 296. Rispetto alle GTB e GTS, spingerà molto più in alto l’asticella prestazionale ed emotiva, grazie alla maggiore leggerezza, alla superiore potenza e a un trattamento ingegneristico di matrice ancora più racing, anche sul fronte aerodinamico. Il debutto potrebbe prendere forma in occasione della 24 Ore di Le Mans 2025. Nella gara transalpina la casa di Maranello è tornata a dettare la sua legge negli ultimi anni. Adesso, però, godetevi il filmato.