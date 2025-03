Ferrari elettrica: sarà questo il suo design?

Ferrari elettrica potrebbe essere il nome del primo EV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. Il suo debutto è previsto entro fine anno e l’attesa tra i fan del brand di Maranello è sempre più alta ogni giorno che ci avviciniamo al suo debutto. Ne sono dimostrazione anche i numerosi render apparsi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro modello di Ferrari. L’ultima ipotesi è quella che vi proponiamo in questo articolo realizzata dal famoso designer automobilistico e creatore digitale Avarvarii.

Ferrari elettrica: Avarvarii ipotizza così il design del futuro modello che debutterà entro fine anno

Avarvarii ha immaginato la futura Ferrari elettrica come un vero e proprio SUV. Del resto le informazioni trapelate fino ad ora e le foto spia del prototipo camuffato fanno pensare che la prossima super car del cavallino rampante possa proprio avere le sembianze di un SUV con dimensioni leggermente più ridotte rispetto alla Ferrari Purosangue.

Il debutto del primo veicolo completamente elettrico di Ferrari è atteso per il 9 ottobre, in occasione dell’evento Ferrari Capital Markets Day. Come abbiamo detto poc’anzi, questo veicolo, un SUV coupé ribassato, seguirà lo stile e la filosofia della Ferrari Purosangue, con un design che manterrà intatta l’etica sportiva del marchio, nonostante l’aggiunta di peso dovuto alle batterie. I prototipi recentemente avvistati durante i test hanno rivelato una posizione molto ampia del veicolo, con ruote disposte in modo sfalsato: 23 pollici all’anteriore e 24 pollici al posteriore.

Le speculazioni sul futuro SUV elettrico di Ferrari sono al massimo, ma l’azienda continua a mantenere il massimo riserbo riguardo ai dettagli specifici. Nonostante ciò, c’è grande attesa per un possibile primo sguardo su questo SUV coupé che promette di essere una proposta sostenibile e ad alte prestazioni, in perfetto stile Ferrari. Vedreno dunque da qui al prossimo 9 ottobre quali altre notizie trapeleranno a proposito della prima Ferrari elettrica.