Ferrari 12Cilindri in una straordinaria replica in scala 1:8

È arrivata in tempi molto stretti la replica in scala 1:8 della Ferrari 12Cilindri, a cura degli specialisti di Amalgam Collection. Gli uomini della casa di Maranello hanno dato l’approvazione al prodotto, che ora è pronto a ricevere le prenotazioni da parte degli acquirenti. Solo 199 gli esemplari previsti, ciascuno dei quali offerto al prezzo di 16.600 euro, dilazionabile in quattro rate senza interessi da 4.150 euro ciascuna. La configurazione è una di quelle destinate a guadagnare il successo sul modello reale: carrozzeria in Rosso Imola e interni in Blu Sterling.

Ovviamente è data la facoltà ai committenti di richiedere un’interpretazione su misura, aderente all’allestimento della propria auto in scala 1:1, con un supplemento di spesa. Incredibile, come sempre, la qualità del risultato messo a segno. Gli uomini dell’atelier inglese, ancora una volta, hanno dato vita a un’opera d’arte in formato ridotto. La perfezione del lavoro, resa possibile dall’accesso alla banca dati del “cavallino rampante”, è a dir poco lodevole. Non sembra proprio di trovarsi al cospetto di una riproduzione lunga poco più di 59 cm: l’impressione, nelle foto, è che si tratti della vera supercar di Maranello.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ogni esemplare in scala 1:8 della Ferrari 12Cilindri è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, fortemente specializzati. Gli ingredienti scelti per la composizione sono della migliore qualità. Oltre 300 ore di lavoro servono per dar vita a ciascun modello. Come dicevamo, la perfetta esecuzione dell’opera è in buona parte dovuta all’uso dei progetti CAD originali, dei codici di verniciatura e delle specifiche dei materiali forniti dalla casa del “cavallino rampante”. Giusto, a questo punto, spendere due parole sulla vettura oggetto di questa replica in formato ridotto.

La Ferrari 12Cilindri ha preso il posto della 812 Superfast. Nel suo nome c’è l’omaggio alla motorizzazione simbolo del marchio emiliano. Il cuore aspirato V12 da 6.5 litri, come sulle antesignane, è disposto in posizione centrale-anteriore, per un migliore bilanciamento dei pesi. Sviluppa 830 cavalli di potenza massima ed è in grado di spingersi fino ai 9500 giri al minuto. L’80% della coppia è già disponibile a 2500 giri al minuto. Immediata la reattività di questa unità propulsiva, la cui forza si esprime con melodie meccaniche di straordinaria seduzione.

Fuori dal comune le performance, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi. La punta velocistica si fissa oltre quota 340 km/h. Anche la frenata lascia a bocca aperta, con un passaggio da 100 km/h a 0 in 31.4 metri e da 200 km/h a 0 in soli 122 metri. Dal punto di vista stilistico, sono chiari i rimandi ad alcuni codici espressivi della 365 GTB/4 “Daytona”, ma la tela è completamente diversa e ampiamente proiettata nella modernità. L’aerodinamica attiva ha permesso di custodire la pulizia delle forme, tese sul piano muscolare ma estremamente pulite, anche se lo specchio di coda, nella parte del lunotto, poteva essere trattato in modo più convenzionale, per raggiungere un risultato espressivo a mio avviso migliore.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection