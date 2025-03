Stellantis sceglie Spencer & Lewis per la gestione corporate dei social media

Ora e sempre momento di cambiamenti, evoluzioni e aggiornamenti su diversi livelli per il gruppo automobilistico, da tempo in un momento difficile della sua giovane (nuova) storia industriale. Stellantis ha affidato a Spencer & Lewis la strategia e la gestione della propria comunicazione corporate sui social media.

L’incarico arriva a seguito di una gara internazionale indetta dal colosso dell’automotive, che ha individuato nel gruppo di comunicazione indipendente, membro di UNA (Aziende della Comunicazione Unite) il partner ideale per rafforzare la propria presenza digitale.

L’attività di Spencer & Lewis si concentrerà sulla gestione dei canali globali di Stellantis, con un focus particolare sulla Francia, dove l’agenzia lavorerà in sinergia con La Sublimerie, partner strategico per il mercato francese.

Nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA, Stellantis è oggi un punto di riferimento mondiale nel settore dell’automotive, impegnata nello sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibili e all’avanguardia. L’obiettivo di questa collaborazione è quello di trasformare i social media corporate in un punto di riferimento per una community globale, rafforzando il legame con il brand attraverso contenuti innovativi, storytelling strategico e un dialogo autentico con il pubblico.

Già in passato si è parlato molto della necessità di Stellantis di lavorare intensamente e più convintamente sul fronte del marketing. Questo cambio di passo può rappresentare un nuovo tassello proprio in questa direzione.

“Essere stati scelti da un leader come Stellantis per un progetto così ambizioso è per noi un riconoscimento di valore inestimabile”, ha dichiarato Giorgio Giordani, Presidente di Spencer & Lewis. “Questa collaborazione conferma il nostro posizionamento internazionale e ci permette di contribuire all’innovazione della comunicazione digitale di un brand di assoluto prestigio. Siamo entusiasti di mettere le nostre competenze al servizio di Stellantis, costruendo un dialogo autentico e duraturo con le sue community globali”.

L’assegnazione di questo incarico rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione internazionale di Spencer & Lewis. La Francia si aggiunge così ai mercati già consolidati dall’agenzia.