La nuova Citroën C3 Business è la soluzione ideale per le esigienze della clientela B2B

Si arricchisce la gamma della C3 con la Citroën C3 Business, un nuovo allestimento specificamente pensato per offrire un risposte più consistenti alle esigenze tipiche di una clientela di tipo B2B. Questa nuova variante permette quindi di combinare tecnologia e sicurezza col comfort tipico di ogni Citroën, in accordo con una soluzione di mobilità sempre pratica e affidabile anche in accordo con i parametri ricercati nelle flotte aziendali e fra i professionisti.

La Citroën C3 Business si può avere solo con l’unità a benzina sovralimentata 1.2 da 100 cavalli di potenza, utile per garantire efficienza e prestazioni abbinate a costi di gestione contenuti; l’allestimento viene proposto a 18.500 euro, IVA inclusa. In questo modo, in abbinamento alla nota unità PureTech, la Citroën C3 Business garantisce un’esperienza di guida dinamica e versatile con consumi ridotti e prestazioni comunque brillanti. La trasmissione è affidata a un cinematismo a catena (escludendo quindi le note problematiche legate alla precedente cinghia a bagno d’olio), mentre il cambio è rappresentato da un selettore manuale a 6 rapporti. In questo modo viene garantito un perfetto utilizzo sia in urbano che nei viaggi più lunghi.

Sulla Citroën C3 Business rimane la disponibilità di una ricca dotazione tecnologica

Non manca la disponibilità di una variegata dotazione tecnologica su questa nuova Citroën C3 Business. La tecnologia a disposizione del guidatore e dei passeggeri include infatti il sistema My Citroën Drive dotato di schermo centrale da 10,25 pollici, destinato alla navigazione e all’infotainment che introduce la connettività wireless con Android Auto e Apple CarPlay. C’è la ricarica wireless per lo smartphone e il Citroën Hed-Up Display per una visione più intuitiva di tutte le informazioni utili alla guida. Non mancano nemmeno le sospensioni Citroën Advaced Comfort per un’esperienza di guida votata al comfort.

Sulla Citroën C3 Business viene reso disponibile di serie anche il Pack Safety che include:

Active Safety Brake;

Avviso di attraversamento involontario della linea di carreggiata;

Riconoscimento dei limiti di velocità;

Allarme attenzione conducente;

Avviso di rischio di collisione.

La Citroën C3 Business viene proposta con cerchi Azurite da 17 pollici, barre sul tetto in nero lucido e piastre protettive per il sottoscocca. I rivestimenti dell’abitacolo sono quelli dell’allestimento Urban Grey con sedili Citroën Advanced Comfort; c’è il volante rivestito in eco-pelle e tre prese USB di tipo C per la ricarica rapida dei dispositivi. In virtù di tali caratteristiche, questa nuova Citroën C3 Business rappresenta la scelta ideale per quelle aziende che cercano un veicolo affidabile, efficiente e con una ottima dotazione tecnologica disponibile per la gestione delle loro flotte.