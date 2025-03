Fiat Grande Panda: primo avvistamento in notturna

Fiat Grande Panda è stata la grande novità del 2024 per Fiat con le prime immagini trapelate a fine maggio dello scorso anno e la presentazione ufficiale che invece è avvenuta lo scorso 11 luglio. Il 28 gennaio si sono aperti gli ordini in Italia con le prime consegne previste a partire dalla prossima primavera. Nel frattempo continuano gli avvistamenti del modello in giro per l’Italia.

Fiat Grande Panda a breve in concessionaria

Oggi vi segnaliamo su Facebook la presenza delle prime immagini in notturna del modello realizzate da Gabetz Spy Unit. Le foto condivise sui social mostrano un esemplare di Fiat Grande Panda avvistato di notte. Si tratta della prima volta che il modello viene beccato in strada dopo il tramonto. Ricordiamo che a breve dovrebbe avvenire lo sbarco in concessionaria del modello con il primo “Porte Aperte” che potrebbe avvenire entro la fine del mese di marzo secondo i soliti bene informati. Altri invece ipotizzano nel primo week end di Aprile.

Nel frattempo gli ordini continuano ad andare a gonfie vele con la versione ibrida, che secondo indiscrezioni è la più scelta dai clienti in Italia. L’auto è inoltre protagonista di una serie di eventi speciali in giro per il paese. Le aspettative per questo modello in termini di quote di mercato e di consegne sono elevati. Ricordiamo che questa vettura darà origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguiranno la Giga Panda e la Panda Fastback. Più avanti previsto l’arrivo di una nuova Multipla, di un pickup e infine anche della nuova Fiat Pandina.

Ricordiamo infine che di Fiat Grande Panda in futuro sono attese anche una versione elettrica da meno di 20 mila euro e una versione 4X4. Più difficile per l’Italia l’arrivo di una versione a benzina che in altri mercati arriverà con lo stesso motore della Citroen C3.