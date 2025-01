Nei giorni scorsi parlando con Autocar Jean-Philippe Imparato aveva detto che Fiat Grande Panda sarebbe arrivata sul mercato a marzo sia in versione ibrida che elettrica. Il dirigente di Stellantis non si riferiva all’Italia ma parlava in generale. Alcuni però hanno pensato che marzo potesse essere il mese giusto per il lancio del modello in Italia. In realtò però nelle scorse ore è emersa una nuova data che sembra essere quella giusta.

Il 28 gennaio arriva anche in Italia Fiat Grande Panda? Forse in arrivo anche il benzina e la 4×4

Gaetano Thorel, responsabile per l’Europa di Fiat e Abarth, ha confermato, in una conversazione con Repubblica durante il Salone di Bruxelles, che il lancio di Fiat Grande Panda avverrà nel mese corrente. A partire dal 28 gennaio, il lancio si estenderà a tutta l’Europa, Italia inclusa, sempre per quanto riguarda il modello ibrido. Dopo alcune settimane, sarà la volta della versione completamente elettrica, che segnerà l’espansione dell’offerta con una motorizzazione a batteria. Dunque da noi prima dovrebbe arrivare la versione ibrida e poi qualche settimana dopo anche l’elettrica. Repubblica prevede che l’arrivo del modello in concessionaria possa verificarsi nelle prime settimane di febbraio.

Thorel ha anche lasciato aperta la possibilità di introdurre una versione esclusivamente a motore termico della Fiat Grande Panda, dotata di un motore da 1,2 litri in grado di erogare 100 cavalli, interamente alimentata a benzina. Questa scelta andrebbe a seguire la stessa tipologia di offerta della Citroen C3, che attualmente è disponibile con motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Tuttavia, le novità non finiscono qui.

Il responsabile di Fiat e Abarth per l’Europa ha anche accennato all’idea di una versione 4×4 della Grande Panda, spiegando che c’è una notevole richiesta da parte dei consumatori per questo tipo di configurazione. Ha dichiarato di nutrire speranze per la produzione di una versione a trazione integrale, ma ha sottolineato che prima sarà necessario valutare la fattibilità economica di un progetto del genere.