Alfa Romeo Giulia: sconti fino a 13.500 euro negli Stati Uniti per acquistare la berlina

Alfa Romeo sta proponendo negli Stati Uniti la berlina Alfa Romeo Giulia con forti sconti. Questi possono arrivare fino a 15 mila dollari pari a circa 13.500 euro. Sebbene la berlina di segmento D del biscione sia stata spesso premiata per il suo design ed elogiata per il piacere di guida non ha mai ottenuto risultati di vendita strepitosi. Questo vale in particolare per gli Stati Uniti dove sono altri i brand premium preferiti dai clienti americani. Dunque non stupisce che il biscione stia cercando di aumentare le vendite proponendo la sua vettura a prezzi “stracciati” in attesa del lancio della nuova generazione nella primavera del 2026.

I concessionari Alfa Romeo stanno applicando sconti di migliaia di euro sul prezzo della nuova Alfa Romeo Giulia

Di recente, The Autopian ha segnalato diverse offerte con sconti di $ 15.000 su modelli come Alfa Romeo Giulia Ti rossa 2023MY, che è disponibile a $ 35.760. Questo significa che il prezzo è inferiore a quello di una Toyota Prius di fascia alta. Un altro esemplare, dotato di eleganti ruote, presenta anch’esso una riduzione di prezzo di $ 15.000 rispetto al prezzo consigliato. Anche la versione top di gamma Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio viene proposta in offerta con uno sconto di $ 6.326.

Queste unità di Alfa Romeo Giulia così come anche quelle di Alfa Romeo Stelvio potrebbero benissimo essere le ultime grandi Alfa Romeo con motori a combustione interna. La prossima generazione della Giulia sarà elettrica e potrebbe finire per essere simile alla nuova Dodge Charger Daytona. Entrambe le auto infatti utilizzeranno la nuova piattaforma STLA Large di Stellantis.

Si spera naturalmente che con l’arrivo dei nuovi modelli ed in primis proprio con quello della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Giulia la situazione negli Stati Uniti per la casa automobilistica del Biscione possa migliorare.