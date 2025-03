Nuova Jeep Compass: Stellantis cambia i piani negli USA dando priorità alla versione con motore benzina

Stellantis starebbe rivedendo i suoi piani di lancio per la nuova Jeep Compass (J4U) nel mercato nordamericano, con possibili ritardi significativi che potrebbero prolungare il periodo di inattività dello stabilimento di assemblaggio di Brampton di almeno altri sei mesi. Inizialmente, l’azienda aveva programmato di introdurre una versione completamente elettrica della Compass, ma a causa delle mutate condizioni di mercato e dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, è stata presa la decisione di rivedere la strategia, concentrandosi ora sul lancio di una versione a benzina.

Stellantis: cambio di piani per la nuova Jeep Compass negli USA

La produzione presso l’impianto di Brampton è stata interrotta a dicembre 2023, dopo la cessazione della produzione della Dodge Charger, della Dodge Challenger e della Chrysler 300. Attualmente, l’impianto è in fase di riorganizzazione, con una ripartenza inizialmente prevista per la fine del 2025, focalizzandosi sulla produzione della Compass, a partire dalla versione elettrica a batteria (BEV). Tuttavia, recenti notizie suggeriscono che Stellantis stia rivedendo ulteriormente la tempistica, spostando la riapertura dell’impianto al 2026.

Diversi fattori stanno influenzando questa decisione. Il rallentamento della domanda di veicoli elettrici, unito a una posizione normativa più moderata sui mandati per i veicoli elettrici, ha portato le case automobilistiche a riconsiderare le loro tempistiche di elettrificazione. Stellantis sembra seguire questa tendenza, assicurandosi che la nuova Jeep Compass di prossima generazione sia disponibile in una variante a benzina ad alto volume prima di impegnarsi in un lancio BEV su vasta scala.

Per migliaia di lavoratori della Brampton Assembly, il cambiamento significa un periodo prolungato di incertezza. Molti dipendenti che sono stati temporaneamente licenziati durante il processo di riorganizzazione si aspettavano di tornare a fine 2025. Con la produzione ora posticipata almeno fino a metà 2026, la data del loro ritorno rimane incerta, aggiungendo tensione finanziaria a coloro che sono stati colpiti.

Originariamente Brampton avrebbe dovuto produrre sia la versione con motore a combustione interna (ICE) che quella BEV della nuova Jeep Compass. Tuttavia, la strategia rivista suggerisce che Stellantis si sta concentrando prima sul modello ICE, allineandosi al suo obiettivo di massimizzare le vendite in un mercato che ancora favorisce fortemente i veicoli a benzina.

Questo ultimo sviluppo evidenzia la lotta dell’intero settore per bilanciare gli sforzi di elettrificazione con la domanda del mercato reale. Mentre Stellantis rimane impegnata nei veicoli elettrici, la volontà dell’azienda di modificare la propria tempistica riflette la crescente necessità di flessibilità in un panorama automobilistico in rapida evoluzione.