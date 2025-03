Fiat Panda: tante vendite in Italia nei primi due mesi del 2025

Fiat Panda si conferma un’auto estremamente popolare in Italia. Nonostante sia sul mercato da oltre un decennio e nonostante l’arrivo sul mercato di Fiat Grande Panda le vendite della popolare utilitaria non accennano a diminuire nemmeno in questo 2025. Nei primi due mesi dell’anno infatti la vettura di Fiat ha registrato ben oltre le 25 mila immatricolazioni. Nello specifico le consegne del celebre modello della casa torinese sono state 25.299.

Fiat Panda: la popolare utilitaria di Fiat ha registrato in Italia già oltre 25 mila immatricolazioni nei primi due mesi del 2025

Fiat Panda ha ottenuto risultati eccezionali all’inizio del 2024, con ben 13.333 immatricolazioni registrate a gennaio, corrispondenti a una quota di mercato del 10 per cento. Questo ha permesso al modello di superare in modo significativo tutti gli altri brand presenti nel mercato italiano, confermando la sua posizione di leader. Si tratta di un grandissimo risultato considerando che non sono stati previsti incentivi statali per l’acquisto.

Questo dato evidenzia l’affetto costante e la fiducia degli italiani nei confronti di Pandina, che ormai da diversi anni è la vettura più venduta nel paese. Anche a febbraio, Fiat Panda ha confermato il suo successo, con 11.896 immatricolazioni, riuscendo a mantenere saldamente il primo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia, distaccando di gran lunga il secondo modello della lista.

Ricordiamo che Fiat Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano nei prossimi anni fino all’arrivo della nuova generazione che dovrebbe debuttare entro il 2030 e che sarà prodotta sempre nella medesima fabbrica di Stellantis. Per questa vettura sembra inoltre possibile un cambio di nome con il passaggio da Panda a nuova Fiat Pandina. Una decisione però non sarebbe stata ancora presa. La vettura sarà costruita su una nuova piattaforma avrà uno stile più in sintonia con quello della mitica prima generazione costruita negli anni ’80 e anche con quello della nuova Fiat Grande Panda. Sembra certa la presenza di versioni elettriche e anche termiche.