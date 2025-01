RAM 1500, dettagli unici e dotazione di lusso per il Laramie Night Edition

Il RAM 1500 Laramie Night Edition si afferma come una delle proposte più raffinate e versatili nel mondo dei pick-up, combinando prestazioni elevate, design esclusivo e tecnologie all’avanguardia. Tale versione si distingue per il suo carattere sofisticato e sportivo, pensato per chi desidera il massimo sia su strada che nei percorsi impegnativi.

Aggiornato con un look ancora più accattivante, il RAM 1500 Laramie Night Edition non introduce una nuova generazione ma si evolve con miglioramenti estetici e tecnici che lo mantengono al vertice della categoria. Tra le varianti disponibili, questa versione si distingue per i dettagli total black che ne enfatizzano la personalità audace. Paraurti, specchietti, maniglie, terminali di scarico e cerchi da 22 pollici in nero lucido donano al pick-up un aspetto esclusivo e aggressivo.

Con una lunghezza che sfiora i sei metri, il RAM 1500 è progettato per affrontare qualsiasi sfida. La sua capacità di traino impressiona, arrivando fino a 4,5 tonnellate, mentre il cassone da 1.200 litri assicura una capacità di carico di 557 kg, combinando funzionalità e robustezza senza compromessi.

L’abitacolo del RAM 1500 Laramie Night Edition è un concentrato di innovazione e comfort. Il sistema multimediale Uconnect 5, con display da 14,5 pollici, offre compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. A bordo troviamo anche telecamere a 360 gradi, climatizzatore bizona e un impianto audio Harman Kardon con 19 altoparlanti. Il lusso è ulteriormente accentuato da sedili riscaldabili, ventilati e regolabili elettricamente, un tetto panoramico apribile e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, progettato per garantire la massima intuitività durante la guida.

Sul fronte della sicurezza, il nuovo RAM 1500 adotta un pacchetto di sistemi ADAS avanzati, tra cui il rilevamento delle collisioni agli incroci con frenata autonoma, assistenza al mantenimento di corsia, rilevamento della stanchezza e riconoscimento della segnaletica stradale. Il veicolo è inoltre equipaggiato con sei airbag, freni a disco su tutte le ruote, sensori di pioggia e fari automatici, garantendo protezione in ogni condizione di guida.

Una delle novità più rilevanti di questa versione è l’addio al tradizionale V8 aspirato in favore del moderno motore Hurricane 6, un sei cilindri in linea twin-turbo da 3.0 litri, capace di erogare 426 CV e 635 Nm di coppia. Il nuovo motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti, mentre la trazione 4×4 integra funzionalità avanzate per un controllo ottimale in ogni condizione.

Il RAM 1500 Laramie Night Edition segna un importante passo avanti per Stellantis, che punta a rilanciare il marchio RAM sul mercato europeo.