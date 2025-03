Nuova Maserati Quattroporte: un nuovo motore termico per la futura ammiraglia del Tridente

Nuova Maserati Quattroporte è uno dei modelli di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del Tridente. La verità è che al momento sul futuro del brand di lusso di Stellantis ci sono grossi punti interrogativi. Infatti il gruppo automobilistico a causa del crollo delle immatricolazioni del brand ha deciso di cambiare completamente strategia con il nuovo CEO Santo Ficili che probabilmente nel corso dell’anno sarà chiamato a svelare quello che è il nuovo piano del marchio.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Maserati Quattroporte che avrà molto probabilmente un motore ibrido

Per il momento dunque non sappiamo se ci sarà per davvero una nuova Maserati Quattroporte o se alla fine il brand deciderà di optare per altri tipi di auto per invertire la tendenza e riprende a crescere come quote di mercato e come numero di consegne. Nonostante ciò dal Regno Unito arriva una nuova ipotesi di design relativo a questo futuro ipotetico modello. Il famoso magazine inglese Auto Express ha pubblicato nelle scorse ore un render che immagina così l’aspetto di una rinnovata Quattroporte. Si tratta di una creazione digitale del designer automobilistico Avarvarii che pensa che possa cambiare in questa maniera il design del modello che attualmente non viene più prodotto da Maserati in attesa di ricevere una nuova generazione.

In precedenza si pensava che la nuova berlina di Maserati sarebbe stata esclusivamente elettrica, ma la strategia di Stellantis di puntare maggiormente sull’ibrido potrebbe influenzare la scelta del tipo di propulsore. Questo nuovo modello non solo sostituirà la Quattroporte attuale ma anche la più piccola Ghibli.

Un portavoce di Maserati, parlando con Autoexpress, ha confermato questa strategia di avere due modelli in uno, ma al momento pochi dettagli sono stati definiti. Mariangela Del Vecchio, responsabile di Maserati per il Nord Europa, ha dichiarato: “Attualmente siamo ancora in fase di sviluppo del prodotto per quanto riguarda il motore e il propulsore. La nostra strategia attuale è di offrire completamente elettrico e benzina, dando al consumatore la possibilità di scegliere.” Ha aggiunto: “Abbiamo già un mild-hybrid nella Grecale, ma non abbiamo ibridi plug-in perché abbiamo deciso di passare direttamente all’elettrico completo anziché avere una fase intermedia. Il futuro sviluppo è ancora aperto, soprattutto per Levante e Quattroporte, e tutto sarà guidato dal feedback dei consumatori.”

Jean-Philippe Imparato ha espresso il desiderio di potenziare l’offerta ibrida dell’azienda all’inizio di quest’anno, suggerendo la possibilità di un propulsore ibrido o plug-in per la nuova Maserati Quattroporte. Del Vecchio ha confermato che tecnicamente è fattibile, ma non è ancora definita la piattaforma su cui sarà basata la vettura. Ha detto: “So che molti dei nostri concorrenti hanno adottato una strategia diversa, focalizzandosi su linee di prodotti completamente elettrici. La strategia di Maserati non è questa; intendiamo creare prodotti che offrano la scelta tra diverse opzioni di propulsore.”

In ogni caso, non ci si può aspettare una nuova Maserati Quattroporte prima del 2028. Lo scorso anno, Davide Danesin, ingegnere capo del programma di sviluppo della Quattroporte, ha spiegato: “Abbiamo deciso di prendere più tempo per ottimizzare il pacchetto. Ecco perché abbiamo deciso di posticipare il lancio della nuova Quattroporte.” Ha aggiunto: “A volte è necessario prendersi il tempo per trovare la soluzione migliore. Se siamo sicuri dell’azienda e dei nostri prodotti, ma non siamo convinti del risultato, perché non dare un’occhiata più approfondita?”

Anche se si sa ancora poco riguardo a una nuova Maserati Quattroporte ibrida, Danesin ha lasciato intendere che il veicolo elettrico mirerà a un’autonomia superiore ai 700 km. “Oggi, 600 chilometri sono sufficienti”, ha detto. “Ma per una nuova Quattroporte, cercheremo di fare di più.” “La Quattroporte è un prodotto importante per Maserati, quindi deve avere un design eccezionale da ogni punto di vista: stile, architettura e prestazioni.” Per il resto non è ancora chiaro se questa auto userà la piattaforma STLA Large o una versione ampliata della piattaforma usata per la GranTurismo e la GranCabrio. Questa seconda ipotesi pare assai improbabile. Inoltre è sicuro che Maserati sta pensando di implementare una nuova tecnologia per la batteria della versione elettrica che garantirebbe maggiore autonomia e prestazioni.