Nuova Maserati Quattroporte: sarà rivoluzione?

Nuova Maserati Quattroporte è uno dei modelli che in futuro dovrebbero tornare a far parte della gamma della casa automobilistica del tridente che sicuramente non vive un bel momento. Il suo lancio, al pari di quello di altri modelli, sarebbe stato posticipato da Maserati in attesa di valutare il da farsi da parte del nuovo numero uno del brand di lusso di Stellantis, l’amministratore delegato Santo Ficili.

Ecco cosa sappiamo a proposito della nuova Maserati Quattroporte che vedremo in futuro

A proposito della nuova Maserati Quattroporte in passato si era detto che si sarebbe trattato di una vettura abbastanza diversa dal vecchio modello che sarebbe stata capace di sostituire in un solo colpo sia la Ghibli che la vecchia Quattroporte. Ciò significava dimensioni leggermente inferiori rispetto al modello precedente. Ovviamente non sappiamo se il nuovo CEO confermerà queste direttive ma sembra probabile.

Ricordiamo che la nuova Maserati Quattroporte che qui vi mostriamo in alcuni render di qualche tempo fa sarà prodotta in Italia così come tutte le altre auto della casa automobilistica del Tridente. Non è ancora chiaro in quale fabbrica ma pare che possa essere Mirafiori ad occuparsi della sua produzione anche se non escludiamo ovviamente altre ipotesi.

Nuova Maserati Quattroporte

A proposito dello stile che avrà questa auto appare molto probabile che la futura Quattroporte possa abbandonare il tradizionale design da berlina, adottando uno stile fastback. Un cambiamento di silhouette che non stupisce, considerando le attuali tendenze del mercato automobilistico. Infatti, una Quattroporte con linee più sportive e aerodinamiche, simile a una grande hatchback, potrebbe posizionarsi come concorrente diretta di modelli prestigiosi come la Porsche Taycan, sfidando altre vetture nel segmento delle auto sportive elettriche di lusso. Questo restyling rappresenterebbe una mossa strategica per Maserati, che potrebbe così rispondere alle richieste del mercato sempre più orientato verso veicoli dal design innovativo e dalle performance elevate. Il suo debutto sicuramente non avverrà prima della fine del 2027.