Ram presenta le versioni speciali Lunar di Power Wagon e Rebel Heavy Duty 

Ram ha presentato le versioni speciali a tema Lunar di Ram Power Wagon e Rebel Heavy Duty con spunti di design e immagini simili alla gamma di colori presenti sulla luna. Disponibili nelle concessionarie a ottobre 2024, le nuove edizioni Lunar presentano un tema di design unico e contenuti che garantiscono un valore aggiunto.

Ram ha lanciato negli USA le versioni speciali Lunar di Power Wagon e Rebel Heavy Duty: ordini aperti

“Le nuove versioni Lunar di Ram Power Wagon e Ram Rebel Heavy Duty si basano sulla nostra posizione di leadership nello SportTruck”, ha affermato Chris Feuell, CEO dei marchi Ram e Chrysler. “Queste due nuove edizioni speciali sono costruite su piattaforme di pickup sportivi collaudate e offrono valore aggiunto con caratteristiche popolari e punti salienti del design che i nostri clienti adoreranno”.

Entrambe le versioni includono una colorazione esterna limitata Ceramic Grey e grafiche esclusive della carrozzeria in vinile Lunar in nero lucido. Il pacchetto include anche specchietti, gancio di traino, cerchi neri da 17 pollici (Power Wagon) e cerchi neri da 20 pollici (Rebel), badge in tinta con la carrozzeria e fari e luci posteriori a LED premium. Sia Power Wagon che Rebel HD sono dotati di pneumatici da 33 pollici progettati per terreni accidentati.

All’interno, il design dell’abitacolo presenta cuciture Surf Blue su pelle nera. Gli accenti Twill Film del Ram TRX sono utilizzati sulla portiera, sul cruscotto e sulla console. Il coperchio/bracciolo della console include uno speciale badge in metallo pressofuso con “Power Wagon” o “Rebel” incorporato nel coperchio con la scritta Satin Chrome in metallo spazzolato. Inoltre, la tecnologia sotto forma di un pad di ricarica wireless è inclusa per la prima volta nei modelli Lunar di Power Wagon e Rebel HD.

L’edizione Ram Power Wagon Lunar è costruita sul pick-up più capace di fuoristrada sul mercato, con motore HEMI V-8 da 6,4 litri con 410 cavalli, differenziali di bloccaggio anteriore e posteriore e un sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice che consente alle sospensioni di muoversi liberamente su ostacoli sfalsati mantenendo la trazione.

Il motore fa spazio ad un esclusivo verricello Warn da 5443 kg installato in fabbrica, sistemato in maniera ordinata nel paraurti anteriore. Una capacità di traino fino a 4.813 kg è più che sufficiente per salvare un qualsiasi veicolo in panne. Il Ram Rebel HD Lunar include il turbodiesel Cummins da 6,7 ​​litri con 370 cavalli con un’impressionante capacità di traino di 7.652 kg e una capacità di carico utile di 1.424 kg. La migliore qualità di guida per pick-up pesanti da ¾ di tonnellata nel settore deriva dall’esclusivo sistema di sospensioni posteriori a molle a collegamento di Ram con le sospensioni pneumatiche disponibili.

Questa caratteristica migliora il comfort del conducente e livella automaticamente il pickup quando raggiunge un carico utile massimo fino a 1.674 kg o quando traina un rimorchio. La nuova edizione Lunar Power Wagon e Rebel Heavy Duty sbaraglia la concorrenza con maggiori capacità off-road, migliore trazione peso-gravità, potenza e carico utile.