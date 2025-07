Leapmotor B10: aperti gli ordini in Europa per il SUV di classe C, i prezzi

Leapmotor B10 è progettato per essere un’estensione delle tue passioni, delle tue esperienze e della tua vita. È un SUV compatto che ridefinisce le aspettative di innovazione accessibile, unendo stile, versatilità e tecnologia avanzata per il guidatore moderno e tecnologico. Dagli spostamenti in città alle gite del fine settimana, il B10 si evolve con il tuo stile di vita, offrendo connettività impeccabile, design intelligente e comfort premium.

Gli ordini per Leapmotor B10 in Europa inizieranno gradualmente dal 30 luglio in mercati selezionati

Con la B10, Leapmotor entra nel segmento C , il più grande in termini di volumi in Europa, e lo fa con la tipologia di carrozzeria più dinamica del mercato: il SUV. Questo segmento non è solo il più competitivo, ma anche quello in più rapida crescita, soprattutto perché si prevede che il mix di veicoli elettrici a batteria (BEV) continuerà a crescere rapidamente nei prossimi anni. La B10 è la risposta di Leapmotor a questo cambiamento: un SUV elettrico compatto che ridefinisce l’innovazione accessibile per una nuova generazione di automobilisti.

E ora è arrivato il Leapmotor B10. Gli ordini per il B10 in Europa inizieranno gradualmente dal 30 luglio in mercati selezionati, con un prezzo di listino a partire da 29.900 euro (per i dettagli sui prezzi, fare riferimento al mercato locale specifico), rendendolo uno dei SUV elettrici più competitivi della sua categoria.

Il design esterno della B10 è un’espressione raffinata di energia giovanile. Unisce curve eleganti e linee dinamiche, bilanciando energia e stabilità con un look audace e moderno. Lo stile riflette l’impegno di Leapmotor nel coniugare tecnologia avanzata ed eleganza senza tempo.

Il design degli interni sfoggia un carattere unico, offrendo al contempo un’atmosfera luminosa e spaziosa. Un moderno touchscreen flottante da 14,6 pollici domina il centro della plancia, creando un punto focale high-tech. Il layout dell’abitacolo è funzionale e accogliente, con configurazioni versatili dei sedili che consentono di trasformare lo spazio in una confortevole area di riposo.

Leapmotor B10 offre uno spazio interno pratico e versatile. Il suo abitacolo è spazioso, luminoso e personalizzabile, progettato per adattarsi a diverse esigenze e garantire un’esperienza di guida rilassante e piacevole. Offre uno degli spazi passeggeri più ampi del segmento , con 2.390 mm dallo schienale del sedile posteriore alla zona del vano piedi, 1.400 mm di larghezza per i passeggeri posteriori e misure di altezza interna leader di 1.027 mm nella parte anteriore e 1.005 mm in quella posteriore. Il generoso volume interno è completato da 22 vani portaoggetti intelligenti, offrendo una flessibilità senza pari per la vita di tutti i giorni e i viaggi

La B10 è costruita attorno al concetto di tecnologia che migliora la vita . È un prodotto in continua evoluzione, dotato di un’interfaccia smart cockpit personalizzabile e ultra-reattiva e di 17 funzioni ADAS. La B10 continua a perfezionare le sue prestazioni e la sua intelligenza, offrendo un’esperienza di guida sempre più elevata, dal primo viaggio a ogni miglio successivo.

Primo modello globale della Serie B di Leapmotor, la B10 è basata sulla nuova architettura LEAP 3.5 ed è pensata per una nuova generazione di automobilisti che apprezzano la sostenibilità, le funzionalità intelligenti e la convenienza. Si rivolge a giovani professionisti, piccole famiglie e abitanti delle città: persone aperte, attente al design e desiderose di abbracciare la mobilità elettrica.

Dal punto di vista delle prestazioni, la B10 è alimentata da un motore elettrico ad alta efficienza da 218 CV e 240 Nm di coppia. Accelera da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Sono disponibili due opzioni di batteria: una da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e una da 67,1 kWh che offre fino a 434 km.

Entrambi supportano la ricarica CA da 11 kW e la ricarica CC ultraveloce fino a 168 kW, consentendo una ricarica dal 30 all’80% in soli 20 minuti. La B10 è disponibile in due allestimenti. La versione LIFE è già molto ben equipaggiata, con di serie un tetto panoramico in vetro da 1,8 m² con parasole elettrico, cerchi in lega da 18”, telecamera di parcheggio a 360°, pacchetto ADAS completo e molto altro. L’ allestimento DESIGN aggiunge sedili in ecopelle, illuminazione ambientale, sedili anteriori riscaldati, ventilati e regolabili elettricamente e altre funzionalità aggiuntive.

Le dimensioni della B10 sono adatte alle strade europee: 4.515 mm di lunghezza, 1.885 mm di larghezza e 1.655 mm di altezza, con un passo di 2.735 mm. Leapmotor B10 è dotato di un touchscreen flottante da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K e chip Snapdragon 8155, che offre un’esperienza simile a quella di uno smartphone con Apple CarPlay e Android Auto (disponibile tramite OTA da dicembre 2025). Il sistema LEAP OS 4.0 Plus offre un’interfaccia personalizzabile, un cockpit 3D immersivo e un display multi-applicazione, tra cui funzionalità intelligenti come modalità multi-scenario e il controllo remoto completo tramite l’app mobile Leapmotor.

Offre un’esperienza di guida raffinata grazie alla distribuzione del peso 50:50, alle sospensioni posteriori multi-link e all’avanzata messa a punto del telaio da parte degli ingegneri Stellantis. La sicurezza è una priorità assoluta, con un obiettivo di valutazione E-NCAP a cinque stelle, una gabbia di sicurezza in acciaio ad alta resistenza, 17 sistemi ADAS e un sistema di telecamere a 360°.

Leapmotor B10 è più di un’auto: è una soluzione intelligente e sostenibile per uno stile di vita moderno, attento alla tecnologia e all’ambiente. Con il suo mix di prestazioni, comfort e valore, Leapmotor B10 è destinata a diventare un punto di riferimento nella categoria dei C-SUV elettrici.