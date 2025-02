Nuova Alfa Romeo Stelvio: a Cassino ci si prepara per il suo debutto che avverrà in estate

Nuova Alfa Romeo Stelvio sta per arrivare. Sarà la prossima novità per la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo arrivo è previsto nel corso della prossima estate probabilmente il 24 giugno giorno in cui la casa milanese festeggia 115 anni. Nel frattempo presso lo stabilimento Stellantis di Cassino ci si prepara all’arrivo della seconda generazione del SUV. Sarà proprio questa fabbrica ad ospitare la sua produzione su piattaforma STLA Large.

Cassino si prepara ad ospitare la produzione della nuova Alfa Romeo Stelvio su STLA Large

Alfa Romeo si sta preparando a lanciare una versione completamente nuova della sua Stelvio. Non solo sotto il profilo estetico, ma questa volta, per la prima volta nella sua storia, la Stelvio sarà disponibile anche con un powertrain elettrico. La variante Quadrifoglio, che sarà ancora una volta la top di gamma, potrà arrivare a una potenza impressionante di 1.000 cv.

La Stelvio rappresenta il terzo SUV per Alfa Romeo, ma mentre la compatta Junior e il più grande Tonale utilizzano soluzioni più tradizionali, la Stelvio si distinguerà per l’utilizzo della piattaforma STLA Large, sviluppata dal gruppo Stellantis. Grazie a questa nuova base, la nuova Alfa Romeo Stelvio sarà in grado di offrire un pacchetto molto più ambizioso e tecnologicamente avanzato, con una particolare attenzione alla versione a batteria, che promette di alzare ulteriormente le aspettative sulla mobilità elettrica nel segmento dei SUV.

La nuova Alfa Romeo Stelvio, che arriverà sul mercato durante l’estate con l’obiettivo di iniziare le vendite entro la fine dell’anno, si preannuncia come un modello focalizzato sul segmento dei SUV premium. Il suo design, iconico e distintivo, trae ispirazione dalla tradizione storica del marchio Alfa Romeo, mentre sotto il profilo tecnico sarà equipaggiata con propulsori all’avanguardia. La piattaforma STLA Large, su cui sarà costruita, permetterà l’utilizzo di batterie con capacità variabili tra 85 e 115 kWh, con la possibilità di scegliere tra un motore singolo o doppio. Inoltre, sarà disponibile con sistemi elettrici a 400 o 800 V, che garantiranno una notevole autonomia, prevista tra i 700 e gli 800 km, rendendo la Stelvio un modello altamente competitivo nel panorama dei SUV elettrici di alta gamma.