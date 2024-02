Ferrari è pronta per la prima stagione di Formula 1 da 24 gare

Il ritorno della Formula 1 sul palcoscenico internazionale è segnato dall’avvio della stagione 2024 con il Gran Premio del Bahrain, inaugurando un calendario esteso a 24 appuntamenti che reintroduce il GP di Cina e quello di Imola, quest’ultimo assente l’anno scorso a causa di eventi climatici avversi.

In questo contesto, la Scuderia Ferrari – con i suoi piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz – si prepara a scendere in pista con la nuova Ferrari SF-24, forte delle indicazioni positive emerse durante l’unico test pre-stagionale a Sakhir.

Ferrari: il Gran Premio del Bahrain aprirà la stagione 2024 di Formula 1

Il Bahrain International Circuit si conferma un teatro ideale per l’apertura del campionato, con un layout che mescola curve di diversa velocità e lunghi rettilinei, dove la strategia per il DRS gioca un ruolo importante, soprattutto nelle curve 1 e 4, tradizionalmente considerate punti caldi per i sorpassi.

Quest’anno, il Gran Premio si svolgerà di sabato, una novità storica volta a facilitare la logistica per le squadre in vista del successivo appuntamento in Arabia Saudita, in considerazione anche dell’inizio del Ramadan.

Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia Ferrari, ha espresso ottimismo per la nuova stagione, sottolineando il lavoro svolto e l’importanza di affrontare con audacia le sfide dei rivali. La SF-24, già testata per una distanza equivalente a oltre sette GP nei test pre-stagionali, si presenta come una monoposto competitiva, con Leclerc e Sainz che hanno dimostrato di essere in sintonia con le sue caratteristiche.

L’intero team di Maranello si appresta dunque a misurarsi con un campionato che promette di essere il più intenso e competitivo degli ultimi anni, puntando a confermare il proprio status nel panorama della Formula 1 attraverso prestazioni all’altezza delle aspettative e un impegno costante verso l’eccellenza tecnica e strategica. La determinazione e la concentrazione della Scuderia Ferrari e dei suoi piloti saranno fondamentali per affrontare le sfide di una stagione che si annuncia ricca di emozioni e colpi di scena.