Nuova Fiat Argo: sarà così la Grande Panda brasiliana?

Nuova Fiat Argo dovrebbe essere il nome scelto per la versione brasiliana di Fiat Grande Panda. Come sappiamo infatti la vettura che è stata svelata lo scorso 11 luglio a differenza della Pandina non sarà un’auto solo europea ma verà commercializzata in quasi tutto il mondo. Questo in quanto Fiat ha deciso di non avere più due gamme diverse di auto in Europa e Sud America ma commercializzerà le stesse auto in entrambi i continenti.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Argo che sarà la gemella di Fiat Grande Panda in Sud America

Dunque nuova Fiat Argo dovrebbe essere il nome del veicolo che dovrebbe essere lanciato in Sud America nel corso del 2026. Questa auto dunque dovrebbe essere molto ma molto simile a Fiat Grande Panda oltre al nome dovrebbe cambiare molto poco. Esteticamente non escludiamo qualche lieve aggiornamento rispetto alla versione europea. L’auto si candida a diventare anche in quel continente una delle auto più popolari. In Sud America l’auto verrà prodotta in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Betim che accoglierà la nuova piattaforma smart car su cui verrà realizzata questa auto che dunque sostituirà l’attuale Argo, hatchback di segmento B che così uscirà dunque definitivamente di scena.

A proposito della nuova Fiat Argo, oggi vi mostriamo un render pubblicato dal creatore digitale brasiliano Kleber Silva, conosciuto sul web anche con KDesign che ipotizza in questo modo lo stile della vettura che come possiamo notare assomiglia non solo alla Fiat Grande Panda ma anche alla Citroen C3 sembrando un vero e proprio mix tra le due auto di Stellantis. Nel frattempo in Brasile hanno fatto scalpore nei giorni scorsi le prime immagini spia del prototipo della vettura avvistate nelle strade di quel paese. Segnale questo che il debutto non è poi così lontano.