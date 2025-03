Citroën è ancora una volta partner della Baller League in Germania

Citroën è ancora una volta il partner automobilistico esclusivo del popolare campionato di calcio indoor in Germania. Inizio della terza stagione della Baller League: lunedì sera, la lega di piccole dimensioni fondata l’anno scorso ha iniziato la sua terza stagione. Una delle novità più importanti riguarda la sede: d’ora in poi le partite non si disputeranno più al Motorworld di Colonia, ma nel cuore della capitale, nell’Hangar 7 dell’aeroporto di Berlino-Tempelhof. Circa 1.000 spettatori possono trovare posto nell’arena appositamente costruita: i tifosi possono seguire le partite in diretta sulla piattaforma di streaming Twitch, su Joyn e 2 partite a testa anche in TV gratuita su ProSieben MAXX, restando comodamente seduti sul proprio divano.

Fino al 12 maggio, un totale di 12 squadre di calcio si incontreranno in 11 giornate di partite, ciascuna il lunedì sera. Il gioco si gioca in un formato 6 contro 6 su un piccolo campo in erba sintetica. L’emozione e il valore dell’intrattenimento sono aumentati da un breve tempo di gioco di 2 x 15 minuti con modifiche dinamiche delle regole che entrano in vigore tre minuti prima della fine di ogni tempo e sono determinate da una ruota della fortuna virtuale. Le quattro squadre con più punti si contendono il campionato nel torneo Final Four alla fine della stagione.

Il marchio Citroën fa parte del team dall’inizio della seconda stagione. In qualità di partner automobilistico esclusivo, gli Space Tourer con marchi specifici garantranno la mobilità di giocatori e dirigenti. Un’apparizione davvero speciale attende la nuova Ami completamente elettrica: ogni giorno di partita, durante una delle pause tra due incontri, due versioni della compatta biposto dalla caratteristica forma simmetrica entrano in campo e fungono da “raccattapalle” nella competizione per tifosi “Citroën Lattenschießen”.

La nuova ë-C3, posizionata in un’area pubblica accattivante dell’arena, offre lo sfondo perfetto per interviste e sessioni di autografi . Citroën è presente anche sui cartelloni pubblicitari e sui LEDwall e come presentatore dei “Community Votes”, dove gli spettatori possono indovinare come andranno a finire le partite.

Timo Hinze, responsabile della pubblicità di Citroën Germania ha dichiarato: “La nostra prima stagione insieme alla Baller League è stata un successo totale. Siamo ancora più lieti che la partnership stia entrando in una nuova fase e che siamo nuovamente il partner automobilistico esclusivo. Per quanto riguarda il riposizionamento del marchio Citroën, lo consideriamo un’iniziativa perfetta, poiché la lega rappresenta anche il coraggio di aprire nuove strade e di implementare idee innovative. Inoltre ci consente di incontrare un target più giovane e sportivo in un ambiente autentico”.

“Non solo aumentiamo la notorietà del nostro marchio in loco durante le partite, ma beneficiamo anche di un’enorme portata grazie alla trasmissione delle giornate delle partite, incluso il programma di supporto su Twitch, Joyn e ProSieben MAXX. Non vediamo l’ora di assistere a tante emozionanti giornate di partite e soprattutto alla grande pausa dell’intervallo, quando gli americani scenderanno in campo”.

Il campionato indoor su campi ridotti Baller League è stato fondato all’inizio del 2024 da Lukas Podolski e Mats Hummels insieme ad altre star del calcio, artisti e streamer. Nella terza stagione prenderanno parte alla squadra anche calciatori famosi come Lukas Podolski e Christoph Kramer, nonché influencer di spicco come Jens “Knossi” Knossalla e Montana Black. La maggior parte dei giocatori sono dilettanti che hanno potuto presentare domanda prima dell’inizio della stagione. Per questo calcio speciale valgono delle regole particolari, molto diverse da quelle del calcio professionistico.