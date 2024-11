Maserati Grecale MY 2026: primo avvistamento

Maserati Grecale MY 2026 è stato recentemente avvistato su strada in Italia per la prima volta. Le foto, condivise sui social da Walter Vayr di GabetzSpyUnit, mostrano il SUV durante i test di sviluppo. Il lancio ufficiale del modello è previsto per la prossima estate. Dalle immagini, si notano piccoli aggiornamenti estetici, in particolare nella parte frontale e nei passaruota.

Avvistato per la prima volta in strada Maserati grecale MY 2026

Al momento, non ci sono ulteriori dettagli riguardo alle novità del Maserati Grecale MY 2026. Tuttavia, è importante sottolineare che questo SUV di segmento D viene attualmente prodotto da Maserati nello stabilimento Stellantis di Cassino, accanto alle generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Con l’avvicinarsi dei prossimi mesi, ci si aspetta di avere maggiori informazioni riguardo le modifiche e gli aggiornamenti previsti per il modello del 2026.

La versione attuale del Grecale è stata svelata nel 2022. Questo SUV si basa su una piattaforma derivata dalle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con modifiche per accogliere motorizzazioni ibride ed elettriche. È dotato di sospensioni avanzate, con un sistema a quadrilatero alto all’anteriore e multilink al posteriore, oltre alla trazione integrale di serie. Lo sterzo e l’assetto sono stati ottimizzati grazie a sospensioni attive e, come opzione, pneumatiche. Il sistema frenante impiega l’Integrated Brake System, che migliora la risposta e la stabilità, mentre le versioni più potenti possono contare su un impianto freni Brembo. Questi componenti avanzati contribuiscono a garantire un’esperienza di guida di alta qualità, combinando prestazioni e comfort.

Maserati Grecale MY 2026 dovrebbe continuare a offrire una gamma di motorizzazioni simile a quella della versione attuale. Le opzioni comprendono un motore ibrido da 2.0 litri, che sviluppa una potenza compresa tra 300 e 330 CV, ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e consumi contenuti.

La versione più potente, la Trofeo, è equipaggiata con il V6 biturbo Nettuno, un propulsore che eroga una potenza di 530 CV. Grazie a questa configurazione, la Grecale Trofeo è in grado di raggiungere prestazioni straordinarie, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima che tocca i 285 km/h, ponendola tra i SUV ad alte prestazioni più veloci e raffinati.

Al momento, non sono previste modifiche sostanziali alla gamma di motori per il modello MY 2026. Pertanto, si prevede che la Grecale continui ad essere disponibile con queste motorizzazioni, mantenendo così un’offerta altamente performante che soddisfa le esigenze di una clientela esigente, che cerca sia potenza che tecnologia avanzata in un SUV di lusso.