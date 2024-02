Maserati MC20 Opera d’Arte: nuova versione esclusiva della MC20 Cielo

La nuova ed esclusiva Maserati MC20 Opera d’Arte rappresenta il vertice nel mondo delle supercar, unendo l’arte del design automobilistico con l’esclusività di una edizione limitata. Questa versione speciale, creata tramite il programma Fuoriserie del costruttore modenese, rappresenta un approccio personalizzato alla costruzione di veicoli di alta gamma.

Il fulcro della nuova MC20 Opera d’Arte è il suo aspetto estetico, che trasuda un fascino artistico ispirato al movimento della “Geometric Abstraction” del primo 20° secolo. La livrea multicolore che abbellisce la carrozzeria fonde blu, bianco, ciano, rosso, nero e giallo ed è arricchita da grafiche astratte che richiamano le opere di Piet Mondrian. Questo esclusivo trattamento estetico si estende fino ai cerchi a tre razze da 20”, ciascuno caratterizzato da una combinazione di colori diversa.

Maserati MC20 Opera d’Arte: il programma Fuoriserie sforna una nuova one-off davvero esclusiva

L’abitacolo rispecchia lo stesso tema artistico, con rivestimenti in Alcantara blu e un cruscotto che presenta una grafica in sintonia con l’esterno. I sedili sportivi e il volante, anch’essi in Alcantara blu, sono ulteriori esempi dell’attenzione al dettaglio che caratterizza questa speciale edizione. Un badge distintivo “Opera d’Arte” completa l’esperienza interna.

Dal punto di vista meccanico, la Maserati MC20 Opera d’Arte mantiene inalterate le specifiche tecniche della MC20 Cielo di partenza. Sotto il cofano troviamo il V6 biturbo Nettuno da 3 litri con sistema a carter secco, in grado di erogare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Insomma, questo nuovo progetto one-off del Tridente è un chiaro esempio di come il brand di Stellantis riesca a coniugare lusso, prestazioni e un’estetica audace, creando un’opera d’arte su quattro ruote che esalta sia le doti tecniche che il design innovativo.