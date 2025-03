Dodge in America abbassa i prezzi e aumenta i cavalli

Il marchio Dodge ha deciso di ripensare le sue strategie in America, riposizionando la sua gamma di SUV e CUV ad alte prestazioni del 2025 per rendere la potenza e le prestazioni ancora più accessibili a tutti.

Dodge sta riposizionando la gamma di Durango 2025 e Hornet GT 2025 per rendere la potenza più accessibile a tutti

“Dodge sta mettendo le prestazioni nella fascia di prezzo di ancora più appassionati amanti della potenza con il riposizionamento della Durango e della Hornet GT del 2025″, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “I clienti possono portare a casa la Durango R/T, l’unico veicolo della sua categoria con un motore V-8 disponibile, per meno di $ 50.000, e la Hornet GT turbocompressa, con la capacità di passare da zero a 100 km/h in 6,5 secondi, per meno di $ 30.000″. I nuovi prezzi per la Dodge Durango e la Dodge Hornet GT del 2025 saranno disponibili presso i concessionari del brand a partire dal 6 marzo.

La Dodge Durango R/T del 2025 avrà ora un prezzo di vendita consigliato dal produttore (MSRP) statunitense di partenza di $ 49.995. Inoltre, la Durango SRT Hellcat del 2025 da 710 cavalli, il SUV a benzina a tre file più veloce, veloce e potente, ora fornirà anche più cavalli per dollaro con un nuovo prezzo di partenza di $ 84.995. La Dodge Durango GT entry-level ora parte da $ 38.495.

I contenuti standard della Dodge Durango R/T del 2025, che offre la maggior potenza nel suo segmento a un prezzo inferiore a $ 50.000, includono la trazione integrale; un motore HEMI V-8 da 360 cavalli, il migliore della categoria; capacità di traino di 7.200 libbre; posti a sedere per sette passeggeri; touchscreen da 10,1 pollici con sistema Uconnect 5, Apple CarPlay wireless e Android Auto; monitoraggio dell’angolo cieco; sette airbag di serie; rilevamento Rear Cross Path e altro ancora.

La Dodge Durango SRT Hellcat sovralimentata del 2025, alimentata dal motore HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri, offre anche un’ampia gamma di contenuti di serie. Le caratteristiche di serie della Durango SRT Hellcat includono SRT Performance Pages; Drive Modes configurabili per un maggiore controllo del veicolo; opzioni di gara che consentono al conducente di attivare, disattivare e regolare i valori dei giri/min per le funzioni Launch Control e Shift Light; cambio automatico a otto velocità TorqueFlite 8HP95; palette montate sul volante per cambi di marcia in stile manuale; sette modalità di guida disponibili e un touchscreen da 10,1 pollici, per citarne solo alcune. La Dodge

Hornet GT del 2025 con trazione integrale di serie è ora disponibile a un prezzo di listino consigliato di 29.995 dollari negli Stati Uniti, offrendo la potenza maggiore nel suo segmento a un prezzo di listino consigliato di 30.000 dollari negli Stati Uniti. Di serie è anche una modalità Sport che sblocca un acceleratore più brusco, un programma di cambio ottimizzato, accesso a piena potenza e coppia e una sensazione di sterzo più stretta; quadro strumenti TFT digitale da 12,3 pollici; touchscreen da 10,25 pollici con sistema Uconnect 5; HVAC a doppia zona, sistemi avanzati di assistenza alla guida L1 e altro ancora.