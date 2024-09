Dodge Hornet 2025: ecco le novità per il gemello di Alfa Romeo Tonale

Dodge Hornet rappresenta un passo storico nel viaggio del marchio, durato più di un secolo, verso le prestazioni pure come primo veicolo elettrico ad alte prestazioni del marchio. La Dodge Hornet 2025 continua a sconvolgere il segmento dei veicoli utilitari compatti (CUV) in rapida crescita, creando entusiasmo con una combinazione distintiva Dodge di stile muscoloso avvolto attorno alle migliori prestazioni standard della categoria da un elenco di propulsori multi-energia e una serie di caratteristiche prestazionali esclusive della categoria.

Dodge Hornet 2025: ecco come cambia il SUV con il nuovo Model Year

Per l’anno modello 2025, Dodge sta lucidando ulteriormente l’immagine della Hornet, offrendo agli acquirenti una sessione di un giorno alla Radford Racing School, il partner del marchio nella diffusione del vangelo della guida ad alte prestazioni. A parte i paddle shifter opzionali per la GT, la Dodge Hornet 2025 è invariata.

Come per il modello 2024, la Hornet è disponibile con due potenti motori turbo a quattro cilindri. La Hornet GT entry-level è alimentata dall’Hurricane4, un 2,0 litri che sviluppa 268 CV ​. Con una trasmissione automatica a nove velocità e trazione integrale standard, Dodge afferma che la GT è in grado di accelerare fino a 100 km/h in 6,5 secondi in modalità Sport.

Il turbo quattro della R/T ha una cilindrata di soli 1,3 litri e aziona le ruote anteriori tramite un cambio automatico a sei velocità, mentre un robusto motore elettrico sull’asse posteriore fornisce la trazione integrale standard. Il motore abilita anche la funzione PowerShot, un overboost che genera 30 CV aggiuntivi per un massimo di 15 secondi alla volta e aiuta a raggiungere quello sprint di 5,6 secondi a 100 km/h.

I dati ufficiali dell’EPA per la R/T 2025 non sono ancora disponibili, ma non dovrebbero cambiare rispetto ai numeri del 2024; con la sua batteria da 15,5 kilowattora, la R/T 2024 può percorrere fino a 60 km solo con l’elettricità ed è valutata a 29 mpg nel ciclo combinato dell’EPA . La GT restituisce una stima EPA di 21/29/24 mpg in città/autostrada/combinato.

Sia la GT che la R/T sono disponibili in due livelli di allestimento, base e Plus. Le caratteristiche di sicurezza standard sulla Hornet includono avviso di collisione frontale con frenata di emergenza automatica, cruise control adattivo, avviso di abbandono della corsia, assistenza allo sterzo in caso di abbandono della corsia, monitor degli angoli ciechi, avviso di traffico trasversale posteriore, sensori di parcheggio posteriori e riconoscimento dei segnali stradali. Il Tech Pack, disponibile con entrambi i gruppi propulsori, aggiunge parcheggio automatico, una telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, un monitor dell’attenzione del conducente e riconoscimento dei segnali stradali.

L’equipaggiamento standard della Hornet GT include cerchi da 17 pollici, illuminazione esterna a LED, tergicristalli con sensore pioggia e accesso e avviamento senza chiave. All’interno, si trova un climatizzatore bizona con prese d’aria posteriori, un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, sei altoparlanti e un touchscreen da 10,25 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless , Amazon Alexa e radio satellitare.

Oltre al suo potente propulsore ibrido plug-in, la R/T ha anche cerchi da 18 pollici, freni Brembo, volante riscaldato e sedili anteriori regolabili elettricamente con riscaldamento. Con entrambi i motori, il livello di allestimento Plus aggiunge un portellone posteriore elettrico, tettuccio apribile, navigatore, rivestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldati e ventilati, volante riscaldato (sulla GT), pad di ricarica wireless e un impianto audio Harman Kardon a 14 altoparlanti.