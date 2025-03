Fiat Grande Panda: la data più probabile per il primo Porte Aperte

Fiat Grande Panda sarà la grande attrazione di Fiat in questo 2025 con lo sbarco in concessionaria ormai imminente dopo la presentazione ufficiale lo scorso 11 luglio e l’apertura degli ordin in Europa lo scorso 28 gennaio. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcune foto spia che mostravano una bisarca piena di unità del nuovo modello della casa torinese pronta ad arrivare nelle concessionarie del brand in Italia. Questo è il segno che ormai il primo porte aperte per ammirare dal vivo la nuova vettura di Fiat è davvero imminente.

Ecco la data più probabile per il primo porte aperte di Fiat Grande Panda in Italia

Potremmo quindi azzardarci a prevedere che la Fiat Grande Panda arrivi nei concessionari a partire dal 17 marzo, con una presentazione ufficiale che avverrà durante il weekend successivo. Vale la pena ricordare che, per tutto il mese di marzo 2025, sarà possibile acquistare la Fiat Grande Panda con un’offerta promozionale di lancio. Il prezzo per la versione ibrida MHEV (Hybrid), nell’allestimento Pop, sarà di 16.950 euro, con rate mensili a partire da 79 euro.

Per la versione completamente elettrica, la Fiat Grande Panda Elettrica, il prezzo base partirà da 22.950 euro, con rate mensili di 179 euro per il modello entry level green. Insomma a nostro avviso il week end del 22 – 23 marzo è quello che ha più chance di ospitare il primo porte aperte nella storia per la nuova auto di Fiat. Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni ma presto potrebbero arrivare le date ufficiali comunicate dalla stessa Fiat.

Si tratta del resto di un momento importante con tante persone incuriosite dalla Fiat Grande Panda che non vedono l’ora di vederla dal vivo per decidere se acquistarla o meno. Da questa vettura Fiat si aspetta grandi cose e le prime settimane di apertura degli ordini fanno ben sperare con numeri addirittura superiori a quelle che erano le previsioni iniziali.