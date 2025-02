Fiat Grande Panda: ecco cosa ne pensa Guido Meda

Fiat Grande Panda è la grande novità di Fiat in questo ultimo periodo. La vettura ha debuttato lo scorso anno con le prime immagini senza veli trapelate a fine giugno e la presentazione ufficiale che invece è avvenuta l’11 luglio giorno in cui Fiat ha festeggiato i suoi primi 125 anni di attività. Poi finalmente dopo una lunga attesa lo scorso 28 gennaio si sono aperti in Italia, gli ordini per la vettura sia nella versione ibrida che in quella elettrica.

Fiat Grande Panda: Anche il noto giornalista e telecronista delle due ruote Guido Meda ha detto la sua sul nuovo modello di Fiat

Ovviamente Fiat Grande Panda continua a far parlare di se e nei giorni scorsi si sono registrate anche le parole del famoso giornalista Guido Meda, forse la più famosa voce delle due ruote e della MotoGP in particolare. Parlando nel suo consueto editoriale sul mensile Auto, il giornalista e telecronista ha detto la sua sull’ultima novità della gamma Fiat.

Il giornalista, in un primo momento ha manifestato un po’ di scetticisimo sulla nuova Fiat Grande Panda, commentando con un “Che Dio ce la mandi buona”, manifestando qualche perplessitià nella scelta di aggiungere la parola “Grande” al nome della storica “Panda”, una mossa che rispolvera un modello iconico della casa automobilistica. Nonostante questa incertezza iniziale, ammette che la sua prima impressione è stata complessivamente “buona”, anche se, come dichiarato, si considera un “pandista” nostalgico, legato al modello originale.

Apprezza particolarmente la reinterpretazione visiva, esprimendo entusiasmo per la versione rossa con i cerchi bianchi in latta, che fa riferimento alla versione ibrida di base. Tuttavia, non può fare a meno di criticare la versione elettrica della Fiat Grande Panda: “Proprio non riesco a digerirla”, scrive, specificando che questa è una valutazione puramente personale, e che nonostante le sue riserve, riconosce il valore dell’innovazione.

Insomma quella di Guido Meda pare essere una promozione anche se con qualche dubbio per Fiat Grande Panda. Vedremo se il mercato premierà il modello oppure no. Gli ordini iniziali fanno propendere per la prima ipotesi.