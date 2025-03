Nuova Stelvio: elettrica o ibrida sarà sempre un’Alfa Romeo

Nuova Stelvio sta per arrivare. Già nei prossimi mesi è probabile che vedremo le prime immagini senza veli del modello la cui presentazione vera e propria dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di giugno. Di questa vettura se ne stanno dicendo di cotte e di crude. Di certo si tratta di un modello fondamentale per il futuro del brand premium di Stellantis che deve necessariamente aumentare le sue quote di mercato e le sue vendite se vuole continuare a dire la sua all’interno del gruppo Stellantis come tutti noi speriamo.

Elettrica o ibrida il DNA della nuova Stelvio sarà sempre quello del biscione

Nuova Stelvio dunque ci fornirà un primo indizio su quelle che sono le reali chance di Alfa Romeo di rilanciarsi in grande stile a livello globale nel segmento premium del mercato auto. La vettura sarà prodotta su STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Come ormai è noto la seconda generazione del SUV arriverà sul mercato sia in versione elettrica che ibrida.

Al momento non sappiamo molto delle motorizzazioni ma una cosa pare certa e cioè che sia elettrica che ibrida sarà sempre una vettura con tutte le caratteristiche tipiche di un’Alfa Romeo. L’ex CEO Imparato e anche il nuovo CEO Santo Ficili hanno in più occasioni ribadito che il brand non ha alcuna intenzione di snaturare quelle che sono le sue radici e il suo DNA nonostante le grandi novità tecnologiche in arrivo con le auto del futuro.

Nuova Stelvio che qui vi mostriamo in un noto render di qualche tempo fa è dunque destinato a far parlare a lungo di se. Il modello sarà presentato in estate mentre il suo debutto sul mercato potrebbe avvenire in autunno anche se qualcuno pensa che alla fine la sua commercializzazione possa avvenire addirittura agli inizi del 2026.

La piattaforma STLA-Large offrirà la possibilità di montare batterie con capacità comprese tra 85 e 115 kWh, abbinate a sistemi elettrici da 400 o 800 V. Questo garantirà un’autonomia notevole, variabile tra 700 e 800 km a seconda della configurazione scelta. I clienti potranno optare per versioni con un solo motore oppure con doppio motore, in grado di offrire prestazioni ancora più elevate.

La versione Quadrifoglio promette un’esperienza di guida esaltante, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h stimata intorno ai 2 secondi, ponendola tra i SUV più performanti sul mercato. Alfa Romeo, però, non punterà solo sull’elettrico. È ormai quasi certa l’introduzione della Stelvio II, seguita dalla Giulia, anche in versione ibrida benzina-elettrico. Per quanto riguarda il Diesel, invece, non ci sono ancora conferme. Attualmente, i prototipi della nuova Stelvio sono in fase di test presso lo stabilimento di Cassino, con l’obiettivo di avviare la produzione entro la fine dell’anno.