Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: sarà davvero super?

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà la versione top di gamma della seconda generazione del SUV di segmento D dello storico marchio milanese il cui debutto ufficiale è stato fissato per il 2025. Di questa auto si dice un gran bene sia sotto il profilo del design che da quello delle prestazioni e del piacere di guida. Nei mesi scorsi lo stesso numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha parlato di questo modello dicendo alcune cose molto interessanti.

Ecco come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio versione top di gamma del futuro SUV

Imparato ha detto infatti che la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà un’auto elettrica al 100 per cento e che avrà una potenza complessiva che di certo supererà i 940 cavalli ma che potrebbe addirittura andare oltre se i tecnici del Biscione riusciranno a compiere qualche altro progresso nei mesi che ci separano dal suo debutto sul mercato. Quello che in tanti si domandano è se davvero questo modello sarà così super come molti si aspettano. Stelvio Quadrifoglio non solo sarà un modello super potente ma dovrebbe garantire un’autonomia di oltre 800 km e tempi di ricarica super veloci potendo passare dal 20 all’80 per cento dell’autonomia in circa 18 minuti.

Quanto al design la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà molto simile alla versione normale del modello da cui si differenzierà solo per lievi modifiche alla carrozzeria come avviene già oggi con l’attuale generazione. Dunque avrà uno stile ancora più sportivo e aerodinamico rispetto al modello attuale quasi da SUV coupè. La vettura sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e dovrebbe garantire una nuova dose di unità prodotte ogni anno allo stabilimento laziale del gruppo Stellantis dove troveranno spazio anche la nuova Alfa Romeo Giulia e la nuova Alfa Romeo E-Jet.