Peugeot nella top 3 del mercato auto in Spagna e leader in Portogallo

Nei primi due mesi del 2025, in Spagna Peugeot ha registrato 11.980 immatricolazioni dei suoi vari modelli di auto e veicoli commerciali, pari a una quota del 6,6%. Con queste cifre il marchio francese sale sul podio del mercato spagnolo. Un successo confermato dai dati di febbraio, quando sono state immatricolate 6.903 unità e raggiunta una quota di mercato del 6,6%.

Peugeot: in Spagna e Portogallo ha iniziato bene il suo 2025

Tra i dati di febbraio, spicca la leadership di Peugeot in una categoria che sta guadagnando sempre più peso sul mercato spagnolo: i veicoli commerciali venduti ai clienti privati, con una quota di mercato del 20,8% e un aumento del 42% rispetto allo stesso mese del 2024. Da decenni, la casa del leone dispone di un’ampia gamma di veicoli commerciali apprezzati da aziende e professionisti per la loro versatilità e affidabilità. Queste qualità, unite alla modularità, alle prestazioni, allo spazio interno e alle dotazioni di comfort e sicurezza, tutte paragonabili a quelle di un’autovettura, le rendono un’opzione sempre più interessante per tutti i tipi di persone e famiglie. Per quanto riguarda i modelli, spicca la forte crescita della 208, con un incremento annuo del 49% grazie alle sue 2.830 immatricolazioni totali.

Ma non solo in Spagna, anche in Portogallo Peugeot registra ottimi risultati a febbraio 2025. La casa del leone infatti ha chiuso il mese di febbraio come leader del mercato automobilistico portoghese in termini totali (VP+LCV) e dei due mercati che lo compongono, Veicoli Passeggeri (VP) e Veicoli Commerciali Leggeri (LCV). Secondo i dati ufficiali ACAP ora pubblicati, il brand di Stellantis ha immatricolato 3.272 nuovi veicoli, assicurandosi una quota di mercato del 14,6%, superiore a quella dello stesso mese del 2024 (13,1%), in un mercato automobilistico in cui le vendite sono diminuite del 2,0%.

In particolare, nel mercato VP, Peugeot ha ottenuto un volume di 2.454 vetture vendute, per una quota del 12,6%; Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, ha venduto 818 furgoni e la sua quota è salita al 27,5%, assicurandosi più di un quarto di questo mercato. Allo stesso modo, la leadership del marchio nei tre fronti di mercato nel periodo fino al 2025 è indiscutibile. Nei primi due mesi di quest’anno sono state vendute 5.204 unità, per una quota del 13,3%, così suddivise: 3.874 Autovetture (quota dell’11,4%) e 1.330 Veicoli Commerciali (quota del 26,4%).

Con il suo impegno nell’elettrificazione, con una gamma completa di proposte BEV rivolte a diversi segmenti di mercato, Peugeot ha dimostrato ancora una volta la sua posizione di leader e si è affermata come marchio leader BEV, sia nel mercato totale (VP+LCV) che in ciascuno di essi. Nel mercato VP+LCV, il leone ha immatricolato 680 veicoli a febbraio, portando la sua quota di mercato al 16,3%.

La sua posizione di leadership in Portogallo si è confermata anche nel mercato dei veicoli elettrici per passeggeri, con 630 auto vendute e una quota del 16,0%. Allo stesso modo, Peugeot ha venduto 50 furgoni a zero emissioni locali, assicurandosi una nuova quota sostenuta del 22,9%. Nel periodo cumulato di gennaio e febbraio, è anche il marchio più venduto nel mercato BEV, tra tutti i marchi, con un volume di 1.016 unità vendute e una quota del 13,2%. Da sottolineare l’avvicinamento del brand transalpimno al primo posto nel mercato VP-BEV, dove ha totalizzato 908 vendite e una quota del 12,6%, in un momento in cui sta rafforzando la sua posizione di leader nel mercato LCV-BEV, con 108 immatricolazioni e una quota del 22,1%.

Per quanto riguarda i modelli più venduti, la 208 è stata l’auto più venduta in Portogallo a febbraio, con 983 unità. I restanti modelli Peugeot più richiesti dai portoghesi sono stati il ​​SUV del 2008 (752 unità) e il furgone Partner, prodotto nello stabilimento Stellantis di Mangualde, con 621 unità. A questo lotto si aggiungono i 415 esemplari immatricolati del modello 308 (berlina e SW). La stessa scala di vendite si riscontra nelle vendite cumulate dei mesi di gennaio e febbraio 2025, con la 208 che si assicura il primo posto nella classifica delle vendite del marchio, con 1.315 unità, seguita dalla 2008 (1.174 unità), dal furgone Partner (1.083 unità) e dalla 308 (773 unità).