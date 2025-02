Peugeot 208 GTi: il leone sta valutando il ritorno sul mercato della hot hatch

Peugeot sta valutando la possibilità di rilanciare la Peugeot 208 GTi come veicolo elettrico di punta. Lo ha affermato il nuovo capo della casa automobilistica del Leone Alain Favey. Favey ha affermato che riportare in auge la sigla GTi è stata “una domanda che mi sono posto molto spesso” da quando ho assunto il ruolo di CEO di Peugeot da Linda Jackson” come parte di un ampio rimpasto di gestione di Stellantis solo 10 giorni fa. Il logo GTi non è più apparso su una 208 da quando è stata lanciata la seconda generazione nel 2019 e non è più apparso su una Peugeot da quando la 308 GTi è uscita dal mercato nel 2021.

Il CEO Alain Favey ha lasciato intendere che la nuova Peugeot 208 GTi potrebbe tornare

Il marchio Peugeot Sport Engineered (PSE) sembrava destinato a colmare il vuoto lasciato dalla GTi, ma è stato limitato a una sola variante della 508. Durante l’E-Lion Day, il CEO Alain Favey ha lasciato intendere che il leggendario badge GTi potrebbe tornare, sottolineando l’importanza di collegare Peugeot alla sua storia e al suo patrimonio sportivo.

Una nuova Peugeot 208 GTi elettrica avrebbe senso, considerando che condivide la piattaforma e-CMP con la Lancia Ypsilon HF e l’Abarth 600e, entrambe con 237 CV e differenziale autobloccante Torsen. Sebbene l’Abarth offra anche un motore da 278 CV, è improbabile che venga adottato sulla più compatta e-208. Se approvata, una nuova Peugeot 208 GTi elettrica potrebbe portare anche a una versione più potente della opel Corsa Electric.

Tuttavia, con l’arrivo della nuova piattaforma STLA Small nel 2025, il futuro di una hot hatch elettrica rimane incerto. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo vi mostriamo un render pubblicato nelle scorse ore dal sito inglese Autocar che immagina così lo stile di una nuova Peugeot 208 GTi.