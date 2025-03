Nuova Jeep Compass: la presentazione avverrà in Europa, nuovi teaser

Dopo il recente teaser che ha suscitato grande interesse, il marchio Jeep ha confermato che la presentazione globale della nuova Jeep Compass avverrà in Europa durante la prossima primavera. Questo evento segnerà una tappa fondamentale nel percorso di rinnovamento del modello. La produzione europea della Compass di nuova generazione, costruita sulla piattaforma STLA Medium, è prevista per partire quest’anno nello stabilimento di Melfi, in Italia. Le immagini scattate recentemente in questo stabilimento sono state diffuse oggi e mostrano i primi segni di questa attesa produzione.

La nuova Jeep Compass si preannuncia come una vettura ancora più versatile, offrendo una gamma di motorizzazioni molto ampia per soddisfare le diverse esigenze e preferenze di una clientela variegata. Sarà disponibile con propulsori e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e anche con opzioni completamente elettriche, garantendo la massima flessibilità per chi cerca soluzioni di mobilità più sostenibili.

Inoltre, la trazione integrale sarà disponibile su modelli selezionati, arricchendo ulteriormente la scelta per gli appassionati di performance off-road. Indipendentemente dalla scelta del tipo di propulsore, la nuova Jeep Compass continuerà a essere fedele al suo DNA Jeep, combinando la possibilità di affrontare ogni tipo di terreno con capacità eccezionali, prestazioni da leader del settore e tecnologie all’avanguardia per garantire un’esperienza di guida unica.

Dunque siamo sempre più vicini al debutto dell’atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma della casa americana e che avrà un ruolo importante anche per il rilancio dello stabilimento di Melfi.