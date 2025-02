Nuova Jeep Compass: ecco come cambierà il SUV che dovrebbe far decollare Melfi

Ad aprile assisteremo al debutto della nuova Jeep Compass. Questa sarà una delle novità principali di Stellantis in queesto 2025. Si tratta di un modello fondamentale per il futuro del brand che vuole crescere a livello globale ma anche per lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia che proprio grazie a questo modello prodotto sia in versione elettrica che termica, dovrebbe decollare sfondando il muro delle 150 mila unità complessive prodotte all’anno.

Ad aprile conosceremo finalmente la nuova Jeep Compass: un modello fondamentale per Melfi

La nuova Jeep Compass adotterà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa utilizzata da modelli come la nuova Peugeot 3008. Le dimensioni cresceranno rispetto all’attuale versione, raggiungendo circa 460 cm di lunghezza, con un incremento di circa 20 cm. Questo aumento permetterà di offrire maggiore spazio a bordo, sia per i passeggeri che per il bagagliaio.

Sulla base del primo teaser ufficiale rilasciato da Jeep e sulle numerose immagini spia emerse online, sul web sono apparse una moltitudine di ricostruzioni di quello che dovrebbe essere l’aspetto della nuova Jeep Compass. Il design manterrà i tratti distintivi del marchio, con linee tese e proporzioni robuste, enfatizzando il carattere off-road tipico delle Jeep. Il frontale sarà imponente e verticale, con la classica griglia a sette feritoie, elemento iconico del brand, affiancata da gruppi ottici sottili e moderni. Il cofano avrà un profilo orizzontale, mentre il tetto sarà quasi parallelo al suolo, una scelta stilistica e funzionale per garantire un’abitabilità ottimale e un’ampia capacità di carico.

La nuova Jeep Compass condividerà la base tecnica con la Peugeot 3008, offrendo versioni elettriche e ibride. Per la variante a batteria, ci si aspetta un accumulatore da 74 o 97,2 kWh, con un motore anteriore da 213 o 231 CV e un’autonomia fino a 650 km. La versione 4×4, prevista per fine 2025, avrà un secondo motore posteriore e potrebbe raggiungere i 350 CV. L’ibrida plug-in combinerà un 1.6 benzina da 150 CV con un elettrico da 125 CV, per 195 CV totali.

Infine, la mild hybrid userà un 1.2 turbo da 136 CV, con possibile variante 4xe da 145 CV. Come detto il debutto del modello dovrebbe avvenire in aprile. Inizialmente si diceva il 18 aprile, più di recente si è parlato dell’inizio del mese. Si attendono in proposito conferme ufficiali. Per quanto riguarda invece lo sbarco in concessionaria con le prime consegne, si parla dell’inizio del prossimo autunno come data più probabile.