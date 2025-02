Citroen C3 4X4: sarà questo il suo design?

Olivier François, capo della Fiat, ha recentemente accennato alla possibilità di convertire la nuova Fiat Grande Panda alla trazione integrale durante una conversazione con Autocar. Ha sottolineato l’attuale ricerca da parte dei suoi ingegneri per trovare una soluzione, ponendo l’interrogativo se optare per un sistema 4×4 tradizionale o elettrico. Questo sviluppo sembra essere stato un’aggiunta successiva, non contemplata inizialmente durante la fase di progettazione della piattaforma. La Panda, iconica per la sua versatilità in campagna e in montagna, ha visto varianti 4×4 in ogni generazione fino al 2023, mantenendo una presenza notevole nonostante il tempo trascorso. Ovviamente questa notizia ha spinto molti a pensare che anche la gemella Citroen C3 potrebbe ricevere lo stesso trattamento.

In Francia ipotizzano l’arrivo di una Citroen C3 4X4 e immaginano così il suo design

Se infatti dovesse davvero arrivare una Fiat Grande Panda 4×4, possiamo scommettere che Stellantis attribuirà questa tecnologia anche ad altri modelli della sua gamma, per questioni di economie di scala. Pensiamo in particolare alla Citroen C3 Aircross e alla Opel Frontera, che si basano sulla stessa piattaforma. Una trasmissione del genere si adatterebbe perfettamente a loro per combattere contro la Dacia Duster, che ne è già dotata.

Senza dimenticare la futura Fiat Giga Panda e la sua derivata Fastback, tecnicamente vicine alle cugine francesi e tedesche sopra citate. In breve, Stellantis non avrebbe problemi ad ammortizzare lo sviluppo di una trasmissione del genere su questa base entry-level.

Sulla base di ciò il sito francese Auto-moto ha deciso di immaginare attraverso un render pubblicato nelle scorse ore quello che potrebbe essere l’aspetto di una Citroen C3 4X4. Vedremo dunque se davvero un simile modello si farà e se sarà davvero questo il suo design.