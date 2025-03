Ferrari 812 vs Porsche vs Lamborghini: chi vince la drag race?

Il campionario delle drag race organizzate da quelli di carwow si arricchisce della gara di accelerazione a più alto indice di decibel mai proposta dal noto canale YouTube, almeno con riferimento ai mezzi del “normale” listino. Protagoniste del confronto sono quattro auto che non hanno bisogno di presentazioni: la Ferrari 812 Superfast, la Porsche 911 GT3, le Lamborghini Revuelto e Aventador SV.

Ad accomunarle, oltre al fascino e all’esclusività, ci pensa un accessorio after market di cui sono tutte dotate: il sistema di scarico a tubo dritto by Gintani. Prima della sfida sul quarto di miglio con partenza da fermo, le auto di questo poker d’assi si sono confrontate sul piano sonoro, per definire quella con la più alta intensità di suono percepita dall’orecchio umano.

Come facciamo abitualmente in casi del genere, non vi forniamo alcuna anticipazione sull’esito del confronto dinamico, per lasciarvi il piacere della scoperta. Le risposte saranno fornite dal video, durante la sua visione. Prima di dargli avvio, con il classico click sul tasto play, diamo un’occhiata alle caratteristiche principali delle quattro supercar protagoniste della drag race odierna.

Immagine carwow

Iniziamo con la Porsche 911 GT3, dotata di un motore flat-six aspirato da 4 litri di cilindrata, che produce 500 cavalli di potenza massima e 460 Nm di coppia. Questa energia, esercitata su un corpo vettura pesante 1430 chilogrammi, viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio PDK a 7 velocità.

Vicino a lei, sul nastro d’asfalto della gara d’accelerazione, c’è la Ferrari 812 Superfast, spinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, in grado di sviluppare 800 cavalli di potenza e 718 Nm di coppia, su un peso di 1744 chilogrammi. La gestione del vigore vulcanico di questo cuore rampante avviene col supporto di un cambio a doppia frizione a 7 marce, che trasmette l’energia alle ruote posteriori.

Sono a trazione integrale, invece le due Lamborghini protagoniste della drag race. La più recente e corposa è la Revuelto, alimentata da un motore V12 da 6.5 ​​litri, associato a 3 motori elettrici, per una potenza combinata di 1015 cavalli e un picco di coppia di 1062 Nm. Il peso da muovere è di 1900 chilogrammi. Qui il cambio a doppia frizione si giova di 8 rapporti.

Chiude il cerchio l’altra auto del “toro”, una Aventador SVJ con un vigoroso V12 aspirato da 6.5 litri, disposto alle spalle dell’abitacolo, che produce 750 cavalli di potenza massima, su un peso di 1600 chilogrammi. La coppia tocca quota 690 Nm e viene gestita mediante un cambio elettroattuato a 7 marce. Giunti a questo punto, immagino che la vostra curiosità sia alle stelle, per scoprire la classifica delle auto più rombanti del gruppo e, soprattutto, di quelle più veloci nella drag race, disputata sulla rituale distanza del quarto di miglio con partenza da fermo. A voi i fotogrammi. Buona visione!