Lando Norris con la Ferrari 812 Superfast fa shopping a Monte Carlo | Video

Lando Norris ama le auto sportive. Questo non stupisce, visto che è un pilota di Formula 1. Diverse volte, a Monte Carlo, è stato immortalato in video virali che lo riprendono al volante di gioielli a quattro ruote, come la Ferrari F40 e la Lamborghini Miura. Oggi è il turno di una Ferrari 812 Superfast, di colore nero e con strisce rosse, che testimonia il suo amore per le supercar italiane, specie per quelle col “cavallino rampante” sul cofano, nonostante in Formula 1 il driver britannico con cittadinanza belga difenda i colori della McLaren.

A fissarlo nei fotogrammi, al volante della berlinetta a motore anteriore del marchio emiliano, ci ha pensato Emmans Vlog Spotter, che ha pubblicato il video nel suo canale YouTube. Lo abbiamo condiviso in coda al post, per darvi la possibilità di gustare le immagini in modo immediato e diretto. In realtà il filmato è ad ampio raggio e mette insieme tante riprese connesse al traffico ordinario di lusso della perla della Costa Azzurra. Nella parte introduttiva si trovano i movimenti di Lando Norris con la Ferrari 812 Superfast, durante una sessione di shopping e di vita glamour nel Principato di Monaco.

Qui le auto sportive e i personaggi famosi sono di casa, ma un pilota di Formula 1 come lui, fresco del secondo posto nel campionato del mondo appena concluso, richiama sempre l’attenzione, come del resto succede per la vettura usata in questa circostanza, nonostante la sua relativamente ampia diffusione in suolo monegasco. Le riprese dedicano molto tempo alla sosta nella piazza del casinò, ma non si concludono in questa suggestiva cornice ambientale, spingendosi oltre.

Ad accompagnare il portacolori della McLaren ci pensa la già citata Ferrari 812 Superfast. Questa vettura, ora rimpiazzata dalla 12Cilindri, prese il posto della F12berlinetta nel listino della casa di Maranello. Rispetto alla progenitrice è più incisiva sul piano dinamico, avendo spostato più in alto i contenuti energetici e tecnologici. I progettisti, nel definire l’evoluzione del prodotto, hanno saputo mettere a frutto al meglio le loro capacità, creando una coupé da sogno, in grado di regalare emozioni uniche sia su strada che in pista, senza rinunciare al comfort di una granturismo.

Screen shot da video Emmans Vlog Spotter

A dominare la tela volumetrica ci pensa il lungo cofano anteriore, le cui forme sinuose e taglienti custodiscono il più grande tesoro del modello: un motore V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga la bellezza di 800 cavalli di potenza massima, a 8500 giri al minuto, su un peso a secco di 1525 chilogrammi. Ne deriva un quadro prestazionale vocato all’eccellenza, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.9 secondi. La punta velocistica varca la soglia dei 340 km/h: ben oltre il ritmo di decollo degli aerei, ma con una deportanza che incolla l’auto al suolo, ottenuta senza appendici aerodinamiche da pista, che avrebbero sporcato lo stile.

Incredibili le note sonore espresse dal cuore a 12 cilindri, che inebria ad ogni colpo sul pedale del gas. Roba da antologia. Il sound raggiunge il diapason agli alti regimi, che esaltano la sensazione di sportività estrema. La Ferrari 812 Superfast è una vettura molto coinvolgente, degna della migliore tradizione del marchio del “cavallino rampante”. Ottimo il lavoro svolto dal cambio dual clutch, che assicura passaggi di marcia più veloci del pensiero. Da segnalare, nel comparto ingegneristico, la presenza dello Side Slip Control (SSC) e del Passo Corto Virtuale 2.0 (PCV), che aumenta l’agilità e riduce i tempi di risposta.

Lando Norris ha validissimi motivi per essere contento della Ferrari 812 Superfast, che sa gestire al meglio nella sua azione, anche alle andature più sostenute. Ovviamente a Monte Carlo il suo ritmo è più prudente di quello degli altri, per l’ottima educazione personale e per dare il buon esempio ai fans. Ricordiamo che il vicecampione del mondo di Formula 1 è un grande appassionato di auto classiche.

Sulle strade del Principato di Monaco, come scritto in precedenza, si muove pure con una Ferrari F40 e con una Lamborghini Miura 400 S, di colore blu e con interni rossi. Fa un piacevole effetto vedere un pilota così giovane vivere con entusiasmo la passione per le vetture degli anni romantici. Come riferito in un’altra circostanza, questo vuol dire che oltre alle doti di pilotaggio possiede una cultura automobilistica di alto livello. Le buone disponibilità finanziare consentono di tradurre l’interesse per i mezzi più iconici in acquisti coi fiocchi. Chapeau!