Alfa Romeo Junior nominata Automotive Premiere nel concorso di Auto Lider 2025

Quest’anno, per la 23a volta, i lettori del settimanale Motor e del sito web magazynauto.pl hanno votato i loro preferiti in 16 categorie, nelle quali si sono confrontati complessivamente 365 modelli di automobili. L‘Alfa Romeo Junior è stata nominata Automotive Premiere nel referendum di Auto Lider 2025. In questa categoria hanno gareggiato 40 nuovi prodotti e, grazie ai voti degli internauti, l’Alfa Romeo Junior si è aggiudicata il primo posto.

Alfa Romeo Junior premiata in Polonia nel concorso di Auto Lider

Il carattere sportivo, le dimensioni compatte e l’inconfondibile stile italiano di questo modello emergono con forza fin dal primo sguardo, rendendolo immediatamente riconoscibile su qualsiasi strada. Alfa Romeo Junior rappresenta non solo una nuova proposta entusiasmante, ma anche un vero e proprio punto di accesso all’universo Alfa Romeo per un pubblico ampio e diversificato. Questo modello è pensato sia per gli appassionati più fedeli del Biscione, che hanno sempre seguito il marchio con dedizione, sia per quei nuovi clienti che da tempo attendevano con impazienza il ritorno di Alfa Romeo nel competitivo segmento B, uno dei più importanti e dinamici dell’intero mercato automobilistico europeo.

Con l’obiettivo di stabilire un nuovo punto di riferimento nel settore, Alfa Romeo ha progettato e sviluppato una vettura compatta che si distingue per essere la più sportiva, coinvolgente ed emozionante della sua categoria. Nessun’altra auto del segmento riesce a offrire un’esperienza di guida così esaltante, capace di far battere il cuore agli appassionati storici di modelli iconici come la Giulietta e la Mito, ma anche di catturare l’attenzione e la passione di una nuova generazione di automobilisti, pronti a scoprire il fascino inconfondibile del marchio Alfa Romeo.

Prodotta in Polonia, l’Alfa Romeo Junior si distingue come un modello di tendenza, unico nel suo genere, che unisce un design affascinante e raffinato alle più avanzate tecnologie disponibili per garantire il massimo del comfort, una connettività all’avanguardia e un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. La Junior è disponibile sia in versione ibrida che elettrica, senza alcuna differenza in termini di estetica o dotazioni, perché l’unico elemento davvero fondamentale è che incarni al 100% lo spirito autentico e inconfondibile di Alfa Romeo.