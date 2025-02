Alfa Romeo Junior: in Europa vende più di Tonale, Giulia e Stelvio messe insieme

Alfa Romeo Junior pare aver iniziato con il piede giusto la sua avventura sul mercato europeo. Vi abbiamo già scritto che sono stati già oltre 22 mila gli ordini per questo modello probabilmente più di quanto Alfa Romeo potesse immaginare come inizio. Questo successo tra l’altro non si sta registrando solo in Italia come era normale attenderci ma anche nel resto dell’Europa. Basti pensare che secondo i dati appena comunicati da DataForce e diffusi da Automotive News nelle scorse ore il SUV compatto del Biscione vende da solo più di Giulia, Stelvio e Tonale messi insieme.

Continua a gennaio 2025 il successo di Alfa Romeo Junior che da solo vende più del resto della gamma del Biscione

Nel mese di gennaio 2025, Alfa Romeo Junior ha infatti venduto in Europa un totale di 2.924 unità. Invece nello stesso mese le vendite di Tonale, Stelvio e Giulia in Europa hanno registrato complessivamente circa 1.900 unità, con la Tonale che ha raggiunto le 1.058 vendite, seguita dalla Stelvio con 549 unità e infine dalla Giulia, che ha totalizzato 272 esemplari. Questi numeri evidenziano una flessione significativa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando la Tonale aveva raggiunto un totale di 2.979 unità vendute, mentre la Stelvio si era fermata a 619 e la Giulia a 387.

Se da un lato l’arrivo della nuova Stelvio nel 2025 e la presentazione della nuova Giulia nel 2026 portano un barlume di speranza per il futuro, dall’altro il drastico calo della Tonale desta qualche preoccupazione. La vettura, che aveva mostrato un trend in costante discesa nel corso del 2024, ha iniziato il 2025 continuando sulla stessa scia negativa, rispecchiando le difficoltà incontrate lo scorso anno nello stesso periodo.

Si spera ovviamente che presto le nuove auto del Biscione possano affiancare Alfa Romeo Junior nell’accrescere ulteriormente le vendite della casa milanese che comunque sono in aumento rispetto a quelle registrate nel mese di gennaio del 2024.