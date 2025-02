Nuova Fiat Panda: rivoluzione gentile prima del 2030

Nuova Fiat Panda, che qui vi mostriamo in un recente e apprezzato render del designer Avarvarii, sarà una delle future novità che faranno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Si tratterà dell’erede dell’attuale modello che continuerà ad essere prodotto ancora per qualche anno a Pomigliano visto il successo che continua a raccogliere sul mercato. La sua erede dunque avrà un compito davvero difficile e cioè quello di non fare rimpiangere un’auto da record capace di essere la più venduta in Italia non solo nel suo segmento di mercato ma in assoluto.

Nuova Fiat Panda: non sarà solo una mini Grande Panda ma molto di più

La nuova Fiat Panda che forse vedremo anche prima del 2030 su piattaforma STLA City la stessa della nuova Fiat 500 ibrida che sarà prodotta a Mirafiori, dunque dovrà innovare ma mantenendo l’essenza di un’auto tanto apprezzata ormai da oltre un decennio. Quella a cui assisteremo con la futura generazione sarà una sorta di rivoluzione gentile di un modello che innoverà ma rimanendo fedele al suo DNA. Ricordiamo che questa vettura, come anticipato dallo stesso numero uno di Fiat, l’amministratore dleegato Olivier Francois, in parte si ispirerà all’originale Panda degli anni ’80 e in parte alla recente Fiat Grande Panda salvaguardando il family feeling con il resto della gamma di Fiat.

La nuova Fiat Panda dunque potrebbe realmente assomigliare al render che vi mostriamo qui sopra anche se ovviamente non escludiamo qualche differenza importante con il modello di produzione che continuerà ad essere prodotto a Pomigliano che dunque rimarrà la casa della Panda mettendo fine alle voci secondo cui anche Panda avrebbe salutato in futuro l’Italia. Di certo con questa auto Fiat si gioca una grossa fetta del suo futuro e dunque nulla sarà lasciato al caso. Sicuramente nei prossimi anni inizieremo ad avere le idee più chiare su quelle che saranno le caratteristiche principali di questo atteso modello che arriverà sul mercato di certo in versione elettrica ma forse anche in una variante ibrida.