Maserati MC20, una fine prematura: la versione elettrica è stata esclusa dai piani

Doveva essere il fiore all’occhiello della transizione elettrica di Maserati, un’innovazione destinata a ridefinire il concetto di supercar a batteria. Ma la MC20 Folgore elettrica potrebbe non vedere mai la luce. Il condizionale è d’obbligo, perché secondo quanto riportato da Autocar, la versione elettrica della MC20 rientrerebbe tra quei progetti cancellati da Stellantis prima del debutto.

A lanciare l’allarme è stato il documento finanziario pubblicato dal gruppo, in cui si parla di una revisione dei programmi di lancio per Maserati, con particolare attenzione ai modelli full-electric. Il direttore finanziario Doug Ostermann ha confermato che la strategia dell’azienda sta subendo un ripensamento a causa di previsioni di mercato meno ottimistiche sulla rapidità della transizione elettrica.

Già qualche settimana fa, la Fim-CISL aveva rivelato che nello stabilimento di Modena era stata sospesa l’implementazione della piattaforma elettrica sulla MC20. A questo punto, manca solo l’ufficialità da parte del marchio.

Solo due anni fa, Maserati annunciava con entusiasmo un futuro completamente elettrico entro il 2030, con ogni modello della gamma dotato di una versione Folgore già dal 2025. E alcuni modelli sono effettivamente arrivati, come Grecale, GranTurismo e GranCabrio Folgore, ma altri progetti sembrano ormai congelati a tempo indefinito. Le nuove Quattroporte e Levante, che sarebbero dovute debuttare quest’anno esclusivamente in versione elettrica, sono state posticipate almeno fino al 2027. Non è ancora chiaro se e come verranno realizzate, elemento che rappresenta un segnale di forte incertezza sul futuro della gamma a batteria del Tridente.

Le difficoltà di Maserati non sono un caso isolato. Il segmento premium sta faticando ad abbracciare l’elettrificazione, complici una domanda ancora incerta e una clientela che non sembra pronta a rinunciare ai motori termici. Anche i colossi del lusso stanno rivedendo i loro piani, tornando a guardare con interesse alla combustione interna.

Con la MC20 Folgore a rischio cancellazione, Maserati si trova di fronte a una scelta cruciale. Continuare sulla strada del full-electric o rivedere radicalmente la sua strategia?