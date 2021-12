Maserati MC20: la variante elettrica sta per arrivare

Non è un mistero che il futuro di Maserati sarà a trazione elettrica ed anche la supercar Maserati MC20, attualmente dotata di un tradizionale e potentissimo V6, sarà coinvolta dalla transizione. Il programma di elettrificazione di Maserati è iniziato lo scorso anno, con il debutto della Ghibli Hybrid, la versione mild hybrid della Ghibli, a cui ha fatto seguito il Levante Hybrid. È in arrivo, inoltre, anche il Grecale con sistema mild hybrid che sarà sul mercato dal prossimo anno.

I progetti futuri per Maserati sono, però, molto più ambiziosi. È solo questione di tempo prima dell’arrivo dei modelli elettrici al 100%. Nel futuro del Tridente c’è anche la nuova Maserati MC20 elettrica. La versione a zero emissioni della MC20 sarà sul mercato molto presto. Le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa, infatti, anticipano un avvio della produzione già tra la fine del 2022 ed il 2023.

La Maserati MC20 a zero emissioni sta arrivando

Le prime Maserati elettriche al 100% saranno le nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio, modelli che debutteranno nel corso del 2022 e verranno realizzati nello stabilimento di Mirafiori. Le precedenti generazioni di GranTurismo e GranCabrio erano realizzate a Modena. Oggi, invece, nello stabilimento modenese di Maserati, vera e propria casa del marchio, viene realizzata la Maserati MC20.

La sportiva, attualmente dotata del motore V6 Nettuno privo di elettrificazione, in futuro sarà anche elettrica. La produzione della Maserati MC20 elettrica (in versione coupé, la variante cabrio arriverà successivamente) dovrebbe fare il suo debutto ufficiale tra la fine del 2022 e il 2023 andando ad affiancare le nuove GranTurismo e GranCabrio all’interno della nuova gamma elettrica di Maserati.

I nuovi modelli elettrici di Maserati andranno a comporre la gamma Folgore, costituita dalle varianti elettriche dei modelli del Tridente. In futuro, anche il Grecale arriverà in una versione a zero emissioni. È molto probabile, inoltre, che tutti i nuovi modelli di Maserati potranno contare su di una versione elettrica. In questo modo, Maserati continuerà il suo programma di avvicinamento al mondo delle auto elettriche in vista di un progressivo abbandono dei motori termici.

Per il momento, non sono ancora disponibili dettagli precisi in merito alle scelte future di Maserati ma l’elettrificazione è oramai inevitabile. Il progetto della nuova Maserati MC20 elettrica dovrebbe iniziare a far parlare di sé nel corso del prossimo anno. Maggiori dettagli sulle specifiche (che saranno da sportiva senza compromessi) arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane. Continuate, quindi, a seguirci per saperne di più.