Maserati: Stellantis cancella 1,5 miliardi di investimenti, molti nuovi modelli in dubbio

Secondo quanto riporta il magazine inglese Autocar, Stellantis avrebbe deciso di annullare investimenti per un valore di 1,5 miliardi di euro destinati a Maserati, il che ovviamente porterebbe a forti incertezze riguardo a alcuni modelli futuri del marchio del Tridente. Questo taglio si inserisce in un contesto economico sfavorevole per Stellantis, che possiede anche altri marchi in difficoltà. La decisione arriva in un momento in cui la domanda di veicoli elettrici nel segmento di lusso sta crescendo più lentamente del previsto, mentre le vendite complessive di veicoli di alta gamma stanno affrontando un forte calo, in particolare nel mercato cinese, dove la domanda per i marchi globali è drasticamente diminuita.

Stellantis cancella un investimento da 1,5 miliardi in favore di Maserati dopo il crollo delle vendite nel 2024 per il brand

Nel 2024, i profitti di Stellantis hanno registrato una drastica riduzione del 70%, un declino significativo che riflette anche le difficoltà di Maserati, che ha visto le sue vendite crollare di oltre il 50%, passando da 26.600 unità nel 2023 a solo 11.300 nel 2024. Come riporta il magazine inglese Autocar, a questo punto il lancio di Maserati MC20 Folgore e di altri modelli elettrici sembra essere assai in dubbio.

Dunque un momento difficile per la casa italiana di cui vi abbiamo parlato proprio ieri per via del crollo delle vendite riportato lo scorso anno. Di recente la casa italiana ha registrato la nomina di un nuovo CEO. Si tratta di Santo Ficili che è stato nominato anche CEO di Alfa Romeo e che avrà il difficile compito di traghettare il brand italiano di lusso fuori da questa crisi che al momento sembra davvero difficile da superare.